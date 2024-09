La Audiencia de Madrid estudia este lunes si archiva o delimita el 'caso Begoña Gómez'

Los magistrados de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid tienen previsto reunirse este lunes para deliberar sobre el recurso en el que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, pide que se archive la causa que el juez Juan Carlos Peinado dirige en su contra por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. También estudiará el recurso de la Fiscalía, que solicita que se delimite la investigación. Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press precisan que serán cuatro los magistrados que aborden el asunto, toda vez que la exministra de Justicia Pilar Llop --ahora destinada en dicha sección-- se ha apartado de la deliberación. El magistrado Enrique Berges de Ramón está a cargo de la ponencia que se debatirá. La defensa de Gómez, a cargo del exministro socialista Antonio Camacho, pidió a la Audiencia de Madrid que impidiese al titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid hacer una "investigación universal" en su contra. Así, reclamó el archivo del procedimiento al considerar que no hay indicios que relacionen a Gómez ni con los contratos investigados ni con las "vicisitudes económicas de Air Europa". En el recurso, al que tuvo acceso Europa Press, la defensa solicitó que se anulase la resolución en la que el juez dijo que estaba investigando "todos los actos, conductas y comportamientos, que se han llevado a cabo, por la investigada, desde que su esposo es el presidente del Gobierno de España, que se contienen en la denuncia inicial" de Manos Limpias a excepción de los contratos que investiga la Fiscalía Europea. Posteriormente, el letrado pidió que se adelantase la fecha de deliberación, pero el tribunal consideró que no era necesario porque no era un asunto "preferente". La Fiscalía, por su parte, solicitó a la Audiencia de Madrid que delimitase la investigación al entender que el instructor está dirigiendo una "causa general" y sigue sin aclarar qué es lo que investiga. El Ministerio Público alegó que la respuesta del juez sobre el objeto de investigación eran "manifestaciones que pueden parecer una causa general, o cuando menos excesivamente amplias, habida cuenta las circunstancias expuestas". Desde que se presentaron ambos recursos, la defensa de Gómez ha presentado nuevos escritos en los que reitera sus quejas sobre la actuación de Peinado. El pasado martes, aseguró que el juez ordenaba diligencias de investigación "atendiendo a meras especulaciones que tienen motivos ajenos a la causa". PENDIENTES DE UNA TESTIGO Y UNA NUEVA QUERELLA Una de las diligencias a las que hace referencia el abogado de Gómez es la declaración como testigo de la directora de Recursos Humanos del Instituto de Empresa (IE), a quien Peinado citó para que comparezca el próximo 16 de octubre. Al margen, está pendiente que el juez instructor decida si admite o no la querella que tenía sobre la mesa otro juzgado madrileño relativa a Begoña Gómez. Fue la semana pasada cuando la Audiencia de Madrid fijó que Peinado era el competente para investigar, en el marco de la causa que dirige, la querella de Hazte Oír contra la esposa de Pedro Sánchez por haberse apropiado supuestamente de un 'software' de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). El asunto recae en manos de Peinado después de que el pasado junio el Juzgado de Instrucción Número 48 de Madrid dictara un auto en el que enviaba la querella de Hazte Oír al Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid. La Fiscalía se opuso, pero el juez Juan Ramón Reig insistió en su postura y confirmó su decisión de inhibirse. Disconforme con la resolución, el Ministerio Público elevó el asunto ante la Audiencia Provincial, que finalmente desestimó su recurso de apelación. Ahora, fuentes jurídicas subrayan que como esta nueva querella no formaba parte de la causa cuando se presentaron los recursos que se estudian este lunes, lo que decidan los magistrados no tendría efecto alguno en esta posible nueva derivada, sobre la que Peinado aún debe decidir.

