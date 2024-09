Feijóo abre la puerta a la semana laboral de cuatro días en "algunos sectores" con jornadas de "9 horas o 9,5 horas"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha admitido este martes que España tiene un "problema de productividad" que el Gobierno debe afrontar y se ha abierto a estudiar con los agentes sociales la semana laboral de cuatro días en "algunos sectores" a través de jornadas de "9 horas o 9,5 horas". En una entrevista en la Mirada Crítica de Telecinco recogida por Europa Press, Feijóo anunció que se sentará con sindicatos y patronal para intercambiar opiniones sobre la Ley de Conciliación que el PP quiere registrar cuanto antes en el Parlamento. En el marco de esas reuniones, ha apuntado la posibilidad de hablar también de asuntos como la reducción de la jornada laboral. "En este momento España tiene un problema de productividad. Nuestras empresas han perdido productividad con el resto de las empresas de la Unión Europea. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hablar con los agentes sociales en serio es cómo recuperamos la productividad de nuestra economía", ha indicado. Además, el presidente del PP ha señalado que hay que tratar con los agentes sociales "cómo es posible que estén en el récord máximo de incapacidad temporal" y gasten "25.000 millones de euros en bajas de incapacidad temporal". "Cuando fui presidente de Correos, llegué a la compañía en el año 2000 con una incapacidad temporal del 8%. Me senté con los sindicatos y la rebajamos al 4%", ha señalado, para añadir que "faltaban 5.000 personas en Correos todos los días de media". A su entender, eso es lo que "un presidente de Gobierno debe de hacer". Feijóo ha señalado que, cuando hablen de esa "rebaja de la incapacidad temporal", podrán "en algunos sectores de la producción" valorar si pueden rebajar la semana laboral a cuatro días. "Nosotros estamos abiertos a que la economía española mantenga la productividad de los mejores países de la Unión Europea, rebajar el gasto en incapacidad temporal y, si es posible, trabajando menos días a la semana, tengamos la misma productividad que si trabajamos los mismos", ha declarado. El líder del PP ha abierto así la puerta a la semana laboral de cuatro días. "¿Cómo lo podemos hacer? ¿Podemos trabajar nueve horas cuatro días a la semana? ¿Podemos trabajar nueve horas y media cuatro días a la semana?", se ha preguntado, para añadir que eso sería posible en algunos sectores productivos y en otros no. Eso sí, Feijóo ha recalcado que la productividad de la economía tiene que estar "por encima" de los intereses sindicales o empresariales. "La productividad de nuestra economía es el empleo, que es la recaudación necesaria para mantener los servicios públicos. Y los servicios públicos son pilares básicos para la libertad y la igualdad de las personas", ha explicado. ESCUELAS INFANTILES GRATUITAS EN LA LEY DE CONCILIACIÓN DEL PP Feijóo ha señalado que la Ley de Conciliación que el PP va a presentar en el Congreso ya la está "poniendo en práctica" en sus autonomías. Así, ha dicho que para él fue "un honor haber sido el primer presidente autonómico que ha puesto las escuelas infantiles gratis en el ámbito de su CCAA", en Galicia en 2022. Según ha añadido, ocurre lo mismo en Castilla y León y en la Comunidad Valenciana, y ayuda a "conciliar mejor". "Esta es una decisión que está en nuestro programa electoral y que está siendo implementada en las comunidades autónomas", ha dicho, para criticar que el Gobierno central hasta ahora "no ha puesto un euro" porque "prefiere el cupo separatista que las escuelas infantiles gratis". Además, Feijóo ha acusado al Gobierno de "subir el gasto burocrático en 5.000 millones de euros". "Con esto pagaríamos el 100% de las escuelas infantiles en nuestro país ya sobrarían 1.000 millones. Esto es una forma distinta de entender la gestión de las cosas públicas y los servicios públicos", ha exclamado. Feijóo ha señalado que el PP también plantea ampliar los permisos de maternidad y paternidad de 16 a 20 semanas, permitiendo a los padres "elegir cuándo utilizan ese permiso porque la ley actual les obliga a que durante las seis primeras semanas el padre y la madre estén de permiso de forma simultánea". "Entendemos que el padre y la madre ya son mayorcitos para saber cuándo quieren utilizar ese permiso".

