El PSOE abierto a "revisar" la senda de déficit para mejorar la capacidad de endeudamiento de las comunidades autónomas

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ve posible "revisar" la senda de déficit presentada por el Ejecutivo para mejorar la capacidad de endeudamiento de las comunidades autónomas como piden desde Junts, aunque cree que la propuesta que ha retirado el Gobierno este martes "ya la mejoraba". Así lo ha dicho durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces al ser preguntado por las exigencias de Junts para dar su apoyo a la senda de déficit del Ejecutivo. En concreto, los de Carles Puigdemont emplazan al PSOE a "hacer cosas diferentes" porque no van a apoyar la propuesta del Gobierno "a cambio de nada" y han planteado como una "buena base" de negociación otorgar a las comunidades autónomas al menos un tercio del objetivo total del déficit, lo que daría más recursos y más margen de endeudamiento a las comunidades. "Esta senda de estabilidad ya la mejoraba", ha defendido el portavoz socialista, aún así, cree que una vez revisados todos los datos macroeconómicos, entre ellos el PIB, se "puede revisar" la senda de estabilidad "mejorando" la que ya se había presentado, aunque no ha querido confirmar "esto sea lo que se va a hacer". CULPA LA "IRRESPONSABILIDAD" DEL PP Aún así, López ha insistido en señalar al PP como el responsable de que la senda del Ejecutivo no salga adelante y les ha tachado de "irresponsables" por preferir que Pedro Sánchez "pierda una votación a que los ciudadanos y ciudadanas de España vivan mejor". "Es una barbaridad que deja bien claro que el Partido Popular ni es un partido de Estado, ni tiene visión de país y le importa bien poco la gente", ha insistido. Al hilo de esta cuestión, el portavoz socialista ha aprovechado también para cargar contra los 'populares' por "amenazar" con movilizaciones "contra Cataluña" usando como "excusa" una financiación singular pactada entre el PSC y ERC que "todavía ni existe" para "enfrentar territorios". "Ya sabemos donde nos lleva esto, al conflicto político y al enfrentamiento social", ha insistido. Según López, lo que pasa en el seno del los 'populares' es que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo dice una cosa mientras que la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, dice otra y los demás presidentes van todos "como pollo sin cabeza".

