Ministra Saiz atribuye el viaje de Feijóo a Italia sobre migración a que "busca la reconciliación con Vox"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha considerado este jueves que el viaje del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para entrevistarse con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, se enmarca en un gesto donde "Feijóo va a hablar de la política migratoria con la ultraderecha", para recordar entonces que "Vox rompió con el Partido Popular" y que por ello ha sostenido que "Feijóo busca la reconciliación con Vox". En una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, Saiz ha argumentado que en estos momentos "Italia tiene llegadas más elevadas que España", antes de retomar el argumento de que "Feijóo, cada vez que tiene una oportunidad, busca el aliento de Vox, de la ultraderecha", al tiempo que ha defendido que esa estrategia "choca con la concepción de derechos humanos", por cuanto ha argumentado que "no por construir más muros nada va a evitar que las personas venga a buscar vida y futuro". Tras recordar que "el Pacto de Inmigración y Asilo habla de solidaridad" y que tuvo el apoyo del Grupo Popular en el Parlamento Europeo, la ministra de Inclusión ha recriminado al Partido Popular que "niega el debate en el congreso", mientras ha subrayado que la elección del destino para esta gira de Feijóo ha sido "un país gobernado por ultraderecha", ámbito ideológico al que ha acusado de ser "el principal responsable del racismo y la xenofobia". Cuestionada por el retrato que ofrece la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), conocida este miércoles, y que sitúa la inmigración como primer problema para los españoles, Saiz ha puesto a Andalucía como ejemplo de "tierra pionera con todo lo que tiene ver inclusión, la integración de la población migrante". Ha recordado que los trabajadores migrantes suponen "el 11% del total de la población afiliada a la Seguridad Social" en la región, de manera que "contribuyen, pagan sus impuestos", para instarse así a "preguntar a los sectores productivos qué harían si no hubiera trabajadores extranjeros, y no solo en la hostelería". Saiz ha esgrimido la situación política que se vive en España en el abordaje legal de la migración por cuanto "desde el pasado mes de julio tenemos la negativa del PP a reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería para que todas las comuidades autónomas de forma solidaria pudieran recibir a niños y niñas menores no acompañados para aliviar la situación de Canarias", por lo que le ha reprochado "negar un debate" al tratarse entonces de dar "luz verde a una toma en consideración, no fue una votación de un contenido normativo". "Se está confundiendo a la población", ha sostenido a la ministra de Inclusión Social sobre ese pronunciamiento social que subyace en la encuesta del CIS, para blandir entonces el dato de que en España la población migrante son casi 3 millones de afiliados a la Seguridad Social, de manera que son "el 10% de los ingresos cuando son el 1% del gasto". Después de recordar que en Andalucía "se ha reducido drásticamente" la llegada de migración en comparación con los años 2020 o 2021, ha sostenido que el Gobierno "igual que acompañó a Andalucía, lo está haciendo con Canarias", de lo que ha puesto como ejemplo dos paquetes sucesivos de ayudas de 50 millones y un tercero de 35 en el marco de la Conferencia Sectorial de Infancia. Ha esgrimido que "son competencias de las comunidades autonómas" esa atención a los menores no acompañados y de que en su caso "me gusta hablar de desafío migratorio" para describir la situación que se afronta.

