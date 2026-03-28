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Catalunya y Atlètic Barceloneta, semifinalistas de la Eurocopa femenina de waterpolo

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Redacción deportes, 28 mar (EFE).- El EPlus Catalunya y el Zodiac Atlètic Barceloneta se clasificaron este sábado para las semifinales de la Eurocopa femenina de waterpolo tras derrotar en los partidos de vuelta de los cuartos de final al Glyfada griego (12-11) y al Polar Bears neerlandés (12-13), respectivamente.

De este modo, los dos representantes españoles se sitúan a dos partidos de la final de la segunda competición continental. En semifinales se unirán al BVSC Manna húngaro, que volvió a derrotar al Antenore Plebiscito Padova italiano (13-8), y al Pallanuoto Trieste italiano, que hizo lo propio con el Ethnikos griego (10-8).

El CN Catalunya cumplió con su cometido. Tras el valioso empate (8-8) logrado en la ida en tierras griegas, el conjunto barcelonés tenía en su mano, ante su público, sellar el pase por primera vez en su historia a las semifinales de la segunda competición continental. Y no falló.

Como ya sucediera en el primer duelo, la igualdad fue máxima de principio a fin. Hubo intercambio constante de golpes, ventajas mínimas y la sensación de que cualquier detalle podría decidir la eliminatoria entre dos equipos experimentados y muy conscientes de lo mucho que había en juego.

En ese escenario de equilibrio permanente emergió la figura de Emmerson Houghton, que acabó con seis goles, para inclinar la balanza del lado graciense. La internacional neozelandesa fue decisiva, desatascando el ataque con una actuación sobresaliente: seis goles que sostuvieron a su equipo cuando más apretaban las visitantes.

Con el partido en un puño (9-9) y menos de siete minutos por disputarse, Houghton volvió a aparecer en el momento clave. Dos tantos consecutivos, unidos a otra diana de Marie Falvey, propiciaron un parcial de 3-1 que abrió una brecha que resultó definitiva (12-10) a falta de minuto y medio para el final.

A partir de ahí, el equipo dirigido por Javier Belmonte tiró de oficio para gestionar la ventaja y dejar correr el reloj. Ni siquiera el gol sobre la bocina de Cecily Turner, que estableció el definitivo 12-11, alteró un desenlace que vale su peso en oro y que deja al Catalunya a solo dos partidos de disputar una final continental.

E histórico está siendo también lo que está logrando el Atlètic Barceloneta en la primera aventura continental de su historia. El equipo que dirige Chus Martín, que defendía la mínima renta de un gol (10-9) lograda en la piscina de Sant Sebastià, sufrió enormemente para alcanzar la penúltima ronda de la Eurocopa.

Después de un inicio positivo en el que, con un tanto de la campeona olímpica y buque insignia del proyecto, Paula Leitón, alcanzaba la máxima ventaja (2-5, min. 9), nada hacía presagiar que el partido se complicaría tanto. La reacción local volteó el marcador y del 2-5 se pasó al 9-6 (min. 23), un parcial de 7-1 que dejaba contra las cuerdas al conjunto marinero.

Una diferencia que, a falta de cinco minutos y medio para el final (11-8, min. 25), seguía siendo una losa de tres goles que las dejaba fuera. Pero entonces, como ya ocurrió en la ida, cuando firmó un parcial de 5-0 cuando todo parecía perdido para acabar ganando, el cuadro barcelonés volvió a abonarse a la épica.

El Atlètic Barceloneta se quitó complejos y, desde su juego, empezó a imponer su ritmo para firmar un parcial final de 1-5 que sentenció su pase a semifinales. El tanto final de Clara Díaz fue la guinda al 12-13 definitivo que alarga su sueño europeo. EFE

avm/sab

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