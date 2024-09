PP denunciará en Europa el plan de regeneración del Gobierno por "señalar" a los medios y no transponer la directiva

La portavoz del Partido Popular (PP) en el Parlamento Europeo y vicepresidenta del Grupo Popular, Dolors Montserrat, ha anunciado que su partido va a denunciar en Europa el Plan de Acción por la Democracia del Gobierno por "señalar y ocupar" a los medios de comunicación y por transponer "en sentido contrario" la directiva europea aprobada en Bruselas el pasado mes de abril. "Vamos a denunciar en Europa esta transposición directiva que no cumple con lo que dice la directiva. La directiva va en sentido contrario a lo que quiere hacer Sánchez, que es señalar y perseguir a los periodistas", ha sostenido la eurodiputada 'popular' en una entrevista en EsRadio, recogida por Europa Press, donde también ha apelado a la necesidad de "garantizar la libertad de expresión" y "evitar la injerencia de los gobiernos". Montserrat ha recordado que la Unión Europea "ya tomó medidas" cuando países como Hungría o Polonia "buscaban controlar políticamente a la prensa" y "acallar críticas". Si bien no ha concretado qué tipo de denuncia realizará el PP y ante qué organismo, ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que les "tendrá enfrente" ante sus "ataques" a los jueces, a la prensa o al poder legislativo. "Vamos a estar al lado de los periodistas y, por supuesto, al lado del Estado de Derecho", ha proseguido con su explicación, para después denunciar que el plan de regeneración del Gobierno "persigue a la prensa" en lugar de "perseguir a la corrupción", y que sigue en la senda de "tics autoritarios" del jefe del Ejecutivo, que anteriormente "metió las garras" en RTVE y en la agencia EFE. EL NOMBRAMIENTO DE RIBERA, UNA "MALA ELECCIÓN" La política catalana ha valorado negativamente la elección de la ministra Teresa Ribera como vicepresidencia ejecutiva en la Comisión Europea de Transición Limpia, Justa y Competitiva, así como de Competencia. En su opinión, es "una muy mala elección" porque, "quien ha sido una nefasta vicepresidenta en España, no puede ser una buena vicepresidenta en Europa". "Nosotros trabajamos para superar la etapa del sanchismo en España y en Europa, y no para exportarlo", ha agregado, para mencionar que en las elecciones europeas del pasado de 9 de junio "los españoles lo dijeron bien claro". Monterserrat ha reivindicado, no obstante, que en la nueva composición de la Comisión Europea hay "15 comisarios del Partido Popular Europeo", y que eso ayudará en esta legislatura "seguir el programa electoral del Partido Popular", pese al nombramiento de Teresa Ribera por parte de la presidenta del Ejecutivo europeo, Ursula von der Leyen.

Compartir nota: Guardar Nuevo