Fallece la filóloga y exeurodiputada socialista Maria Badia a los 78 años

Barcelona, 28 mar (EFE).- La filóloga y exdiputada socialista en el Parlamento Europeo, Maria Badia i Cutchet, ha fallecido este sábado a los 78 años de edad.

El embajador delegado permanente de España en la Unesco, Miquel Iceta, lo ha dado a conocer a través de sus redes sociales, donde ha tenido un recuerdo para ella y sus familiares en un "momento especialmente doloroso. Que la tierra le sea leve".

También ha lamentado su deceso, el eurodiputado socialista Javi López, quien ha dicho de Badia que fue un "referente en la defensa de la lengua, la cultura y el proyecto europeo".

"Desde Bruselas, desde donde ejerció como diputada en el Parlamento Europeo, la recordaremos hoy y siempre", ha señalado a través de su cuenta de X, dando su apoyo a su familia.

Nacida en Sant Quirze del Vallés (Barcelona) el 13 de mayo de 1947, Maria Badia i Cutchet era licenciada en filología inglesa por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y fue profesora en las escuelas Nostra Llar y L’Escola de Sabadell (Barcelona).

En el año 1975 se incorporó a Convergencia Socialista de Cataluña, perteneciendo al PSC-PSOE, al crearse éste en 1978.

Entre los años 1985 y 1994 colaboró con Raimon Obiols en la primera Secretaría del PSC-PSOE y en 1994, al ser elegido este secretario de Relaciones Internacionales del PSOE en su XXXIII Congreso, pasó a ser coordinadora de esta secretaría en Madrid, donde permaneció hasta 1996, cuando regresó a Barcelona.

En la capital catalana ejerció como jefa de la Secretaría del Presidente del Parlamento de Cataluña, Joan Reventós.

Desde diciembre de 1999 trabajó en la Secretaría de Política Europea e Internacional del PSC-PSOE y, en el Congreso del PSC-PSOE de junio de 2000, fue elegida para dirigir dicha Secretaría.

Entre julio de 2004 y junio de 2014 fue eurodiputada del Parlamento Europeo.

En 2015 se dio de baja en el PSC-PSOE y en enero de 2016 fue nombrada Directora de Asuntos Exteriores de la Consejería de Asuntos Exteriores, Relaciones Internacionales y Transparencia de la Generaliat de Cataluña, bajo la presidencia de Carles Puigdemont.

Pareja del actor Artur Trias, en mayo de 2014, había firmado junto con otros miembros del sector crítico del PSC, un manifiesto para impulsar un movimiento socialista de "vocación mayoritaria". EFE