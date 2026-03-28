Espana agencias

Fallece la filóloga y exeurodiputada socialista Maria Badia a los 78 años

Guardar

Barcelona, 28 mar (EFE).- La filóloga y exdiputada socialista en el Parlamento Europeo, Maria Badia i Cutchet, ha fallecido este sábado a los 78 años de edad.

El embajador delegado permanente de España en la Unesco, Miquel Iceta, lo ha dado a conocer a través de sus redes sociales, donde ha tenido un recuerdo para ella y sus familiares en un "momento especialmente doloroso. Que la tierra le sea leve".

También ha lamentado su deceso, el eurodiputado socialista Javi López, quien ha dicho de Badia que fue un "referente en la defensa de la lengua, la cultura y el proyecto europeo".

"Desde Bruselas, desde donde ejerció como diputada en el Parlamento Europeo, la recordaremos hoy y siempre", ha señalado a través de su cuenta de X, dando su apoyo a su familia.

Nacida en Sant Quirze del Vallés (Barcelona) el 13 de mayo de 1947, Maria Badia i Cutchet era licenciada en filología inglesa por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y fue profesora en las escuelas Nostra Llar y L’Escola de Sabadell (Barcelona).

En el año 1975 se incorporó a Convergencia Socialista de Cataluña, perteneciendo al PSC-PSOE, al crearse éste en 1978.

Entre los años 1985 y 1994 colaboró con Raimon Obiols en la primera Secretaría del PSC-PSOE y en 1994, al ser elegido este secretario de Relaciones Internacionales del PSOE en su XXXIII Congreso, pasó a ser coordinadora de esta secretaría en Madrid, donde permaneció hasta 1996, cuando regresó a Barcelona.

En la capital catalana ejerció como jefa de la Secretaría del Presidente del Parlamento de Cataluña, Joan Reventós.

Desde diciembre de 1999 trabajó en la Secretaría de Política Europea e Internacional del PSC-PSOE y, en el Congreso del PSC-PSOE de junio de 2000, fue elegida para dirigir dicha Secretaría.

Entre julio de 2004 y junio de 2014 fue eurodiputada del Parlamento Europeo.

En 2015 se dio de baja en el PSC-PSOE y en enero de 2016 fue nombrada Directora de Asuntos Exteriores de la Consejería de Asuntos Exteriores, Relaciones Internacionales y Transparencia de la Generaliat de Cataluña, bajo la presidencia de Carles Puigdemont.

Pareja del actor Artur Trias, en mayo de 2014, había firmado junto con otros miembros del sector crítico del PSC, un manifiesto para impulsar un movimiento socialista de "vocación mayoritaria". EFE

Últimas Noticias

Los españoles Smart y Dieck no dejan de crecer y rozan el podio

Infobae

Repullo (PP) asegura que Moreno es la "única garantía de estabilidad" ante la campaña de "polarización" del PSOE-A

Repullo (PP) asegura que Moreno es la "única garantía de estabilidad" ante la campaña de "polarización" del PSOE-A

1-1 Sporting y Deportivo firman las tablas en un Molinón a media entrada

Infobae

93-95. El Real Madrid cosecha una trabajada victoria en Girona

Infobae

El Barça reacciona tras la Copa y arrolla al Santa Coloma con un gran segundo tiempo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere la exparlamentaria socialista en Europa Maria Badia: referente en la defensa de la lengua, la cultura y el proyecto europeo

Muere la exparlamentaria socialista en Europa Maria Badia: referente en la defensa de la lengua, la cultura y el proyecto europeo

Un joven encuentra el cadáver de un hombre flotando frente a la costa de Ibiza

Mónica Oltra, el regreso del exilio tras 1.376 días de “silencio y sufrimiento”: de líder de la izquierda valenciana al desprecio del Pacto del Botànic

Una operación internacional desarticula una de las redes criminales más violentas de Escocia: cinco de los detenidos fueron arrestados en Málaga y Barcelona

La policía francesa frustra un “ataque terrorista” con una bomba casera frente a una sucursal de Bank of America en París

ECONOMÍA

Funcionarios en Madrid, pero con distintos horarios: los empleados de la Comunidad de Madrid trabajarán 2,5 horas más a la semana que los de la Administración General

Funcionarios en Madrid, pero con distintos horarios: los empleados de la Comunidad de Madrid trabajarán 2,5 horas más a la semana que los de la Administración General

La crisis del combustible realza el papel clave del Puerto de Algeciras: el mayor suministrador de GNL de la península y el tercero de Europa

Amancio Ortega cumple 90 años: los negocios e inversiones del hombre más rico de España

Por qué la guerra en Oriente Medio afecta a España y Europa pese a no depender de sus exportaciones de gas y petróleo

Declaración de la Renta conjunta 2026: cómo se hace, requisitos y en qué casos se recomienda

DEPORTES

Así te hemos contado la victoria de España en el partido amistoso ante Serbia

Así te hemos contado la victoria de España en el partido amistoso ante Serbia

Barcelona llenará el RCDE Stadium para ver a España... y el debut de Joan García

El día que Carolina Marín ganó el oro olímpico en los Juegos de Río 2016: venció en la final a la india Sindhu y escribió su nombre en la historia del bádminton mundial

A qué hora y dónde ver las semifinales de las repescas para el Mundial 2026: la agenda con los partidos

Carolina Marín se despide del bádminton y el entrenador de su infancia recuerda sus primeros años: “Me llamaron y me dijeron, ‘Paco, esta niña es increíble’”