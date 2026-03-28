Herido un joven tras ser apuñalado por otro en una pelea en el centro de Salamanca

Salamanca, 28 mar (EFE).- Un joven de unos 18 años ha resultado herido este sábado por la noche tras recibir dos puñaladas de otro en una pelea entre ambos en la calle Prior de Salamanca, junto a la plaza Mayor.
La pelea entre los dos jóvenes ha desembocado en que uno le haya asestado dos puñaladas a otro, quien ha sido trasladado consciente en ambulancia al Hospital de Salamanca, según han informado a EFE fuentes municipales.
El suceso ha ocurrido sobre las 21:45 horas y el despliegue policial y de ambulancias ha llamado la atención de los viandantes en una noche con las calles llenas al ser Sábado de Pasión, a pocos minutos de que saliera la procesión de la Hermandad Franciscana. EFE
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