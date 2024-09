Sánchez recibirá el jueves a Abbas en su primera visita a España desde el reconocimiento de Palestina

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá este jueves con el presidente palestino, Mahmud Abbas, según han confirmado fuentes gubernamentales a Europa Press. El encuentro se producirá en la primera visita que realiza Abbas a España desde que el Gobierno procedió a reconocer el Estado palestino el pasado 28 de mayo. No obstante, esta no es la primera vez que ambos se ven desde entonces, ya que Sánchez y Abbas coincidieron el pasado 11 de junio durante una conferencia humanitaria sobre Gaza en Jordania. Entonces, el presidente palestino ya había trasladado al jefe del Ejecutivo su agradecimiento por el paso dado. Sánchez anunció el pasado 4 de septiembre, con motivo de un acto de arranque del curso político, que habrá una Reunión de Alto Nivel con Palestina antes de que acabe el año, si bien las fuentes consultadas han aclarado ahora que la cumbre podría celebrarse finalmente más adelante. La Embajada palestina en Madrid ha confirmado a Europa Press la visita de Abbas, pero no ha ofrecido más detalles sobre la agenda durante su estancia. Así, está por ver si el presidente palestino se verá con el Rey Felipe VI. El monarca estará durante todo el jueves y el viernes por la mañana en Tenerife, donde tiene varios actos en su agenda.

