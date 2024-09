Resumen de las medidas presentadas por el Gobierno en su "plan de acción por la democracia"

El Gobierno ha presentado este martes su "plan de acción por la democracia", una serie de medidas que afectan a los medios de comunicación, los partidos políticos y el Poder Legislativo entre otras instituciones. El Ejecutivo dice que en total son 31 medidas, repartidas en tres ejes de acción, pero hasta el momento solo ha dado cuenta de una parte de las mismas que se indican a continuación: EJE 1. MEDIDAS PARA MEORAR LA INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL - Estrategia de Gobierno Abierto. - Creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante. - Rendición de cuentas obligatoria para conocer cómo se cumplen los programas de gobierno. - Reforma de la Ley de Secretos Oficiales. EJE 2. MEDIOS DE COMUNICACIÓN - Creación de un registro de medios de comunicación con información sobre su propiedad e inversión publicitaria que reciben que llevará a cabo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) - Obligación de que las Administraciones Públicas publiquen anualmente su inversión publicitaria. - Reforma de Ley de Publicidad Institucional para introducir criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación. - Reforma de esta Ley para garantizar sistemas de medición de audiencia con principios de transparencia e imparcialidad. - Impulso de la Ley de secreto profesional de los periodistas como garantía jurídica para la protección de fuentes. - Estrategia Nacional de lucha contra las campañas de desinformación. - Reforma integral de los artículos del Código Penal que pueden afectar al derecho de libertad de expresión y a la creación artística, entre otros casos cuando se refiera a las instituciones del Estado, se trate de delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público u otros supuestos. - Reforma de las leyes orgánicas del derecho al honor y del derecho de rectificación. - Límites a la financiación que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios de comunicación para que no haya medios impulsados por o dependientes de estas administraciones. EJE 3. PODER LEGISLATIVO Y SISTEMA ELECTORAL - Ley de grupos de interés --lobbies-- para conocer la influencia de cada sector en la elaboración de las leyes. - Obligación a realizar el Debate sobre el Estado la Nación cada año y de que los candidatos acudan a los debates en campaña electoral. - Obligación de publicación de todos los microdatos de las encuestas electorales. - Fortalecer el régimen sancionador a los partidos que no presenten sus cuentas de manera adecuada y sancionar a los parlamentarios que no realicen sus declaraciones de bienes y actividades.

