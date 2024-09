Robles conoce en la AGA el modelo de instrucción de vuelo de la 'Pilatus' y visita a los alumnos en el nuevo curso

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este viernes la Academia General del Aire (AGA), en la Base Aérea de San Javier (Murcia), donde ha conocido el modelo de instrucción de vuelo de la aeronave Pilatus CP-21, con la que se entrenan los futuros pilotos del Ejército del Aire y del Espacio. Robles, que no hecho declaraciones los medios de comunicación que se han desplazado hasta el complejo militar, ha llegado en un avión a la zona de vuelo sobre las 10.45 horas para reunirse a continuación con el coronel de la Base Aérea, Luis González Asenjo, y miembros de la Academia. Después ha visitado los simuladores de la Pilatus CP-21, en los que los alumnos de tercer y cuarto curso practican vuelos de entrenamiento básico. En concreto, dos de los simuladores están destinados a ejercitar procedimientos durante la primera fase de enseñanza, y los otros dos, más avanzados, incluyen pantallas envolventes que dan a los alumnos una mayor sensación de vuelo real. Tras mantener una reunión de la que no han trascendido detalles por parte del Ministerio de Defensa, Robles se ha dirigido a los alumnos de la AGA presentes en el salón de actos de la Academia. En su discurso, la ministra ha transmitido "la ilusión y el orgullo" que siente cada vez que visita a la Academia y ha destacado la "modernidad y profesionalidad" que caracterizan a las Fuerzas Armadas españolas. Robles ha comentado que los alumnos están allí por "vocación", tanto profesional como de "servir a España", al tiempo que ha puesto en valor la "evolución" de la AGA en términos de modernidad desde sus comienzos como ministra de Defensa, hace aproximadamente seis años, hasta la actualidad. Asimismo, se ha referido a la reciente expedición del Ejército del Aire en el ejercicio 'Pacific Skies', que ha dado la vuelta al mundo, como un ejemplo de la capacidad y profesionalidad de los aviadores españoles que, según han compartido con ella, se han dado cuenta de que "no tienen nada que envidiar" a otros ejércitos como el alemán o el francés. BASE ÁREA DE SAN JAVIER La AGA se creó en 1943 con la misión de formar a los futuros oficiales del Ejército del Aire y del Espacio en los aspectos militar, humanístico, aeronáutico, físico y cultural. Desde entonces, han pasado por este centro docente militar más de 11.500 alumnos. Un total de 483 alumnos, de ellos 75 mujeres, reciben formación este curso en la academia, ubicada en la Base Aérea de San Javier (Murcia) y dirigida por el coronel Luis González Asenjo. Actualmente, además de la titulación militar --Cuerpo General, Intendencia e Ingenieros del Ejército del Aire y del Espacio--, se imparten las asignaturas correspondientes al Grado de Ingeniería de Organización Industrial por el personal del Centro Universitario de la Defensa de San Javier, adscrito a la Universidad Politécnica de Cartagena. El Sistema Integrado de Entrenamiento (ITS) implantado en febrero y basado en la aeronave Pilatus PC-21 ha mejorado las capacidades de la academia, donde el curso pasado se realizaron 120 cursos de vuelo con 8.200 horas reales y 3.500 a través de simulación.

Compartir nota: Guardar Nuevo