Antonelli nuevo líder al ganar en Suzuka; Sainz fue decimoquinto y Alonso, el 18

Redacción deportes, 29 mar (EFE).- El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) se convirtió en el nuevo líder del Mundial de Fórmula Uno al ganar el Gran Premio de Japón, que se disputó este domingo en el circuito de Suzuka, donde los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) acabaron decimoquinto y decimoctavo, respectivamente.

Antonelli, de 19 años, repitió el triunfo de hace dos domingos en China y ganó en Suzuka por delante del australiano Oscar Piastri (McLaren) y del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), segundo y tercero, respectivamente.

El inglés George Russell (Mercedes), que cedió el primer puesto de la general, acabó cuarto, por delante de sus compatriotas Lando Norris (McLaren) y Lewis Hamilton (Ferrari), sexto en meta.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) concluyó decimosexto, una plaza por delante del mexicano Serio Pérez (Cadillac). EFE