PNV asegura que, mientras el Gobierno "cumpla lo acordado, ahí estará", pero seguirá habiendo "derrotas parlamentarias"

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado que su grupo votó "en conciencia" a favor de reconocer a Edmundo González como presidente "fuera de un contexto de utilizar Venezuela dentro de una pelea interna entre partidos" y ha añadido que, mientras el Gobierno "cumpla con lo acordado", los jeltzales "ahí estaremos". Asimismo, ha augurado que el Ejecutivo va a seguir sufriendo "derrotas parlamentarias" ya que "las mayorías son tan ajustadas". En una entrevista concedida a Antena 3, recogida por Europa Press, el diputado vasco se ha pronunciado de este modo después de que el Congreso aprobara este pasado miércoles una PNL presentada por el PP para instar al Gobierno a que reconozca al líder opositor Edmundo González como presidente electo de Venezuela que sumó los votos, entre otros partidos, del PNV. Esteban ha precisado el PNV "ha votado en conciencia fuera de un contexto de utilizar Venezuela dentro de una pelea interna entre partidos" y, en referencia a las voces que apuntan a un posible acercamiento de su partido al PP, ha subrayado que en la misma sesión plenaria se votó la transferencia de tráfico a Navarra y el Partido Popular votó contra de "un tema que forma parte del núcleo foral de Navarra", con lo que "eso entonces también podría interpretarse como que el PNV está más alejado que nunca del PP". "No intentemos confundir a la opinión pública. Primero, tendrán que iniciar acercamiento, porque aquí no ha habido nada", ha indicado Esteban, que ha negado se negociara con el PNV el texto de la PNL sobre Venezuela. El político jeltzale ha recordado que el PNV mantiene en Euskadi ejecutivos de coalición con el PSE-EE en el Gobierno Vasco, en las diputaciones y en los ayuntamientos de las capitales vascas y ha subrayado que los jeltzales "actuamos de manera seria y, mientras el gobierno español cumpla con lo acordado con nosotros, pues ahí estaremos". "¿Eso quiere decir que tenemos que votar absolutamente en todos los puntos con ellos? Pues no, y sobre todo en temas como este, que además son de política exterior, no es política interna", ha insistido. Esteban ha advertido de que la reciente "frase de gobernar sin el parlamento" del presidente, Pedro Sánchez, "no suena nada bien", pero tampoco "suena real". "Una cosa es querer y otra cosa es poder", ha precisado. El diputado vasco ha augurado que "se van a seguir produciendo derrotas parlamentarias" para el Ejecutivo de Sánchez, pero hay que "distinguir entre lo que va a boletín y lo que no va a boletín". De este modo, ha apuntado que "hay muchas discusiones de mociones, PNL, que está bien como posicionamiento, pero no es el gobierno efectivo". Según ha indicado, "habrá que ver es si es capaz de sacar asuntos legislativos y, desde luego, tendrá que ser muy selectivo, ir a poca cosa y a ver qué es lo que pasa con el presupuesto". "Las mayorías son tan ajustadas y es difícil poner de acuerdo a todo el mundo todas las veces", ha admitido. "NO SÉ QUÉ OBSERVARÍAN" Por otro lado, ha afirmado que le "sorprendió" la postura de EH Bildu en la PNL de Venezuela ya que la coalición abertzale "estuvo presente" como observador "y manifestó la gran victoria de Maduro el día de las elecciones y le felicitó", y sin embargo, en el debate de este miércoles "no participó". "No sé lo que observarían", ha cuestionado. Esteban ha insistido en que, ante la PNL del PP había que "posicionarse políticamente en el Parlamento" y el PNV ha estado y estará "siempre con la democracia y frente al autoritarismo y la dictadura" y lo que hizo con su apoyo es sumarse "a la voluntad de los demócratas venezolanos". "Y ahí es donde ponemos nuestro voto", ha señalado. Asimismo, ha recordado que se trata de una decisión que "es política y moral, pero que no tiene efectos jurídicos" y, por tanto, el Gobierno ahora "hará lo que considere oportuno". A su entender, hasta ahora, el Ejecutivo de Pedro Sánchez "ha actuado correctamente" y no se puede reprochar "un acercamiento a Maduro o incluso un apoyo a Maduro en absoluto".

Compartir nota: Guardar Nuevo