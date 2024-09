El PP acusa a Saiz de "no hacer nada" ante "el trato de favor" al hermano de Sánchez y ella le pide dejar "los bulos"

El PP ha acusado este martes a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, de "no hacer nada" ante "el trato de favor" a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, y ella ha pedido a los de Alberto Núñez Feijóo "no abrazar los bulos de pseudomedios". La senadora del PP Rocío Dívar ha preguntado en la sesión de control al Gobierno en el Senado sobre los "mecanismos" para detectar situaciones de personas residentes en el extranjero que a la vez cotizan a la Seguridad Social sin ejercer una actividad laboral real, después de que el hermano del presidente sea objeto de diligencias por presuntos delitos contra la Administración Pública y la Hacienda Pública, entre otros. Dívar ha señalado que su ministerio está "obligado" a "comprobar" cuando conozca "sospechas sobre la existencia de altas ficticias o cotizaciones dudosas" y ha citado a David Sánchez por, según ha dicho, tener su residencia fiscal fijada en Portugal pero trabajar en la Diputación de Badajoz. "Sabemos que ni desde el Ministerio de Hacienda ni desde ningún otro se ha realizado ninguna actuación y es un trato de favor muy difícil de comprender", ha argumentado la senadora 'popular', que también ha querido preguntar a la ministra si hay "españoles de primera y de segunda". En esta línea, ha afirmado que el hermano de Sánchez "no contribuye con sus impuestos al sostenimiento de los servicios públicos en España, pero que sin pensión no se quiere quedar" mientras los organismos competentes "miran hacia otro lado" y el Gobierno le "protege". INFORMACIÓN PARA IDENTIFICAR FRAUDES De su lado, la ministra ha defendido que el organismo estatal de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social tiene acceso a "muy diversas fuentes de información" para obtener indicios de fraude en situaciones vinculadas a la movilidad internacional y la creación de la Unidad Especial de Coordinación sobre Lucha contra el Fraude, dependiente de la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude. Por ello, ha acusado a los 'populares' de tratar de desviar la atención de la citación como testigos a personas con responsabilidades políticas en gobiernos del PP por parte de la Audiencia Nacional en el marco del 'caso Kitchen'. Además, ha afirmado que "es posible el supuesto de que una persona española residente en el extranjero cotice a la Seguridad Social sin ejercer una actividad laboral", mediante "un convenio especial que determina una situación asimilada a la del alta al régimen general en contingencias de jubilación o incapacidad permanente, entre otras". Así, ha pedido a la senadora del PP "no abrazar los bulos y la noticias 'fake' de pseudomedios" y comenzar a luchar contra "problemas reales" de la ciudadanía, como aquellas personas que trabajan y no cotizan. "Estoy convencida de que sus votantes les agradecerían que, aunque solo sea por una vez, se centren en algo útil y constructivo como es aflorar el empleo irregular", ha zanjado la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

