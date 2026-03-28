Mañana, domingo, descenso de las temperaturas máximas en la mayor parte del país

Madrid, 28 mar (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para mañana, domingo, cielos nubosos o cubiertos en el tercio norte de la península y Baleares, con precipitaciones en el área cantábrica y en ese archipiélago, entre otras zonas, así como un descenso de las temperaturas máximas en la mayor parte del país.

Aemet destaca que habrá rachas muy fuertes de viento, que pueden llegar a ser puntualmente huracanadas en el este y nordeste peninsular y Baleares, y acumulados de nieve significativos en el Cantábrico oriental y pirineos, así como posibilidad de precipitaciones fuertes y con posibles tormentas puntuales en Baleares.

Un sistema de bajas presiones Mediterráneo y la entrada de una masa de aire de origen polar sobre la península y Baleares dejarán cielos nubosos o cubiertos en el archipiélago, tercio norte peninsular y entornos de montañas y aledaños del centro; con cielos poco nubosos o con intervalos en el resto.

Se darán precipitaciones en el área cantábrica, alto Ebro, norte de la ibérica y pirineos, así como en Baleares y litoral de Barcelona, donde podrían ser fuertes e ir con tormentas ocasionales.

La cota de nieve se desplomará, para situarse en torno a 500/800 metros en la mayor parte del territorio e incluso en 300/500 metros en el nordeste.

Esa bajada de la cota hará que gran parte de las precipitaciones que se acaben dando sean en forma de nieve, con acumulados significativos en las áreas cantábrica y pirenaica, norte de la ibérica y sierras de Baleares.

En Canarias, los cielos estarán nubosos o con intervalos en el norte de las islas y poco nuboso al sur.

Las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte del país, exceptuando litorales del sur peninsular, donde aumentarán, y en el resto de los litorales con pocos cambios. Los descensos serán localmente notables en interiores del tercio oriental.

Las mínimas irán en aumento en el extremo nordeste peninsular y bajo Guadalquivir; en descenso en Baleares, Galicia y béticas, y pocos cambios en el resto. Heladas en montañas de la mitad norte y sureste peninsular y en la meseta norte.

Las bajas temperaturas, sumadas al viento, dejarán una sensación térmica muy baja en el nordeste.

En la península y Baleares soplará viento de componente norte, llegando a fuerte con rachas muy fuertes en Baleares y en la mayor parte del centro y mitad oriental peninsular, así como en entornos de montaña del oeste, que podrán ser localmente huracanadas en Ampurdán, pirineo, extremo oriental de la Ibérica y sierras y cabos del norte de Baleares.

PREDICCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

- GALICIA: poco nuboso con intervalos de nubes altas y bajas en el litoral norte y resto de Lugo. Las temperaturas sin cambios o en ligero descenso, que será más acusado de las máximas en el sur y mitad meridional de Lugo.

Heladas débiles y dispersas en el este y sur de Ourense y en las zonas altas de las montañas de Lugo. Los vientos soplarán de flojos a moderados del nordeste.

- ASTURIAS: nuboso o cubierto, con probables nieblas dispersas, matinales y vespertinas, en cumbres. Precipitaciones débiles en el extremo este de la costa y en la cordillera oriental, con la cota de nieve a 900 - 1.000 metros.

Las temperaturas mínimas sin cambios y máximas sin cambios o en ligero descenso, que será más acusado en el suroeste. Heladas débiles en zonas altas de la cordillera y vientos de flojos a moderados de nordeste.

- CANTABRIA: nuboso o cubierto, con probables nieblas dispersas, matinales y vespertinas, en zonas altas de la cordillera. Precipitaciones débiles, que serán más abundantes en la zona central y cesarán durante la tarde. La cota de nieve estará en 800-900 metros.

Las temperaturas con pocos cambios, salvo un descenso de las máximas en Liébana, que será ligero en Campoo- los Valles. Heladas débiles en zonas altas de la cordillera y en el tercio sur. Los vientos serán de flojos a moderados de norte y noroeste, con alguna racha muy fuerte en la Cantabria del Ebro, durante las horas centrales.

- PAÍS VASCO: predominio de los cielos nubosos con grandes claros en horas centrales. Precipitaciones débiles generalizadas, que tienden a disminuir por la tarde. La cota de nieve se situará de madrugada alrededor de 700-800 metros.

Las temperaturas con pocos cambios y los vientos moderados de componente norte, con rachas muy fuertes en el sureste, desde el mediodía.

- CASTILLA Y LEÓN: intervalos nubosos, con predominio de las nubes medias y bajas, aunque en la mitad occidental de la meseta serán más frecuentes los cielos poco nubosos o velados por nubes altas. Precipitaciones débiles en la cantábrica, extremo nororiental e ibérica, con la cota de nieve entre los 1.000 y 1.200 metros.

Las temperaturas mínimas con pocos cambios y las máximas en descenso, con heladas débiles, que serán más generalizadas en la montaña, donde podrán ser moderadas e incluso persistentes en las zonas más elevadas. El viento será del norte y noreste con rachas fuertes, que podrán ser muy fuertes en el tercio oriental y sistema central.

- NAVARRA: intervalos nubosos, con probables nieblas dispersas, matinales y vespertinas, en zonas altas del pirineo, que no se descartan en zonas elevadas del noroeste. Precipitaciones débiles, que serán poco probables en el tercio sur y que, por la tarde, serán dispersas y restringidas al extremo norte. La cota de nieve se situará en 600-800 metros, subiendo por la tarde.

Las temperaturas sin cambios o en descenso, en general ligero. Heladas débiles en zonas montañosas del norte, puntualmente moderadas en cumbres de pirineos. Los vientos soplarán moderados del norte y noroeste con intervalos fuertes y rachas muy fuertes, excepto en la vertiente cantábrica.

- LA RIOJA: intervalos nubosos en el valle y nuboso en la Ibérica, con predominio de las nubes bajas. Se esperan precipitaciones débiles, que serán más probables durante la primera mitad del día en la sierra, con la cota de nieve entre 1.000 y 800 metros.

Las temperaturas sin cambios o en ligero descenso, que será más acusado en las máximas de zonas altas. Heladas débiles en la ibérica. El viento soplará del norte y noroeste, con rachas fuertes que podrán ser localmente muy fuertes en la ibérica y Rioja baja.

- ARAGÓN: en el pirineo, cielo muy nuboso con precipitaciones localmente persistentes en la divisoria; en el sistema Ibérico, intervalos nubosos sin descartar precipitaciones débiles y dispersas; en el resto, predominio de poco nuboso. La cota de nieve entorno a 400-600 metros, con acumulaciones significativas en la divisoria del pirineo.

Las temperaturas mínimas en descenso en el pirineo, en ascenso en el sur de Huesca y sin cambios en el resto; máximas en descenso, que será notable en pirineos y puntos del sistema ibérico. Heladas en pirineos, débiles en el sistema Ibérico.

El viento será de moderado a fuerte del norte y noroeste, con rachas muy fuertes generalizadas y probabilidad de rachas huracanadas y ventisca en cotas altas del Pirineo.

- CATALUÑA: en el pirineo, cielo muy nuboso con precipitaciones localmente persistentes en la divisoria; en el sistema ibérico, intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas; en el resto, predominio de poco nuboso. La cota de nieve subirá de 300-500 metro a 600-800, con acumulaciones significativas en la divisoria del pirineo.

Las temperaturas mínimas en descenso en el pirineo, en ascenso en el sur de Huesca y sin cambios en el resto; las máximas en descenso, que será notable en pirineos y puntos del sistema ibérico. Heladas en pirineos, débiles en el sistema ibérico.

El viento soplará de moderado a fuerte del norte y noroeste con rachas muy fuertes generalizadas, con probabilidad de rachas huracanadas y ventisca en cotas altas del pirineo.

- EXTREMADURA: poco nuboso o despejado, con algunas nubes altas por la tarde. Las temperaturas mínimas con pocos cambios y las máximas en descenso. Heladas débiles en el norte montañoso y viento del noreste, de flojo o moderado.

- COMUNIDAD DE MADRID: poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas en la sierra a primeras horas y de nubes altas a partir de mediodía. No se descartan brumas y bancos de niebla matinales en la sierra.

Las temperaturas mínimas con pocos cambios y las máximas en descenso. Heladas débiles en la sierra, que serán localmente moderadas en cotas altas. El viento soplará de flojo a moderado de componente norte y con rachas fuertes, que serán muy fuertes en la sierra.

- CASTILLA - LA MANCHA: poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas matinales en el cuadrante noreste y de nubes altas generalizadas en la segunda mitad del día. La temperaturas mínimas con pocos cambios y las máximas en descenso moderado, incluso notable en el extremo oriental.

Heladas débiles en zonas de montaña de la mitad este, sin descartar de forma más dispersa en zonas llanas. El viento será de flojo a moderado de componente norte, con rachas fuertes y muy fuertes en la mitad oriental, especialmente en zonas de los sistemas ibérico y central.

- COMUNIDAD VALENCIANA: predominio de cielo poco nuboso o despejado. Las temperaturas mínimas sin cambios en el interior y en ligero ascenso en el litoral; las máximas sin cambios en el litoral y en el resto en descenso.

Heladas débiles en puntos del interior de la mitad norte. El viento soplará de moderado a fuerte del norte y noroeste, con rachas muy fuertes, que serán menos probables en el extremo sur.

- REGIÓN DE MURCIA: intervalos de cielos nubosos. Las temperaturas mínimas en ascenso; las máximas en descenso en el interior y sin cambios el resto. Heladas débiles en el noroeste.

Los vientos soplarán de flojos a moderados de componente norte, con intervalos fuertes por la mañana y rachas muy fuertes en el Altiplano y Vega del Segura.

- ISLAS BALEARES: cielo de nuboso a cubierto con chubascos y tormentas que podrían ser localmente fuertes e ir acompañados de granizo pequeño. La cota de nieve bajará temporalmente a 700 metros y, ocasionalmente, más baja por la mañana.

Las temperaturas en descenso, con posibilidad de heladas débiles locales en la sierra de Tramuntana. El viento soplará de moderado a fuerte de componente norte, aumentando a muy fuerte en Menorca, con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en general y de 120 en cumbres y cabos.

- ANDALUCÍA: intervalos de cielos nubosos en el tercio oriental de la comunidad, donde no se descartan precipitaciones débiles ocasionales, que serán más probables en el litoral; poco nuboso o despejado en el resto.

Las temperaturas mínimas en ascenso en la vertiente atlántica y en descenso el resto; las máximas en ascenso en el litoral mediterráneo y en descenso en el interior, que será localmente notable en las sierras orientales.

Heladas débiles en las sierras orientales. Los vientos serán de componente norte, de flojos a moderados, sin descartar rachas muy fuertes ocasionales en cotas altas de la mitad oriental.

- CANARIAS: nuboso en el norte de las islas montañosas con baja probabilidad de lloviznas ocasionales en medianías durante las horas nocturnas. Poco nuboso o despejado en el resto de zonas, con intervalos matinales en Lanzarote y Fuerteventura.

Las temperaturas con pocos cambios. Viento será del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en vertientes sudeste y noroeste de las islas de mayor relieve, así como en zonas altas, y con probabilidad de rachas localmente muy fuertes a partir de la tarde. EFE