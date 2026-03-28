Ana Peláez se impone en Castellón, primera prueba del Santander Golf Tour

Redacción deportes, 28 mar (EFE).- La malagueña Ana Peláez se adjudicó este sábado el torneo disputado en el Mediterráneo Golf, en Castellón, primera prueba del Santander Golf Tour, el circuito de golf profesional femenino, por delante de la alavesa Amaia Latorre y la guipuzcoana María Villanueva.

Peláez, de 28 años y campeona de España en 2024 y 2025, encaró la jornada final como líder y supo aguantar la presión de sus rivales para llevarse el triunfo con un total de -11.

Latorre finalizó a dos golpes y Ayora, a tres, mientras que África Oliva fue la mejor amateur, informa el Santander Golf Tour en un comunicado.

La próxima cita del Santander Golf Tour, que incluye ocho pruebas, será en el Golf Xaz de A Coruña del 13 al 14 de mayo. EFE