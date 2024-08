El PP de CLM valora la unidad de los presidentes del partido contra el cupo catalán y reta a Page dar un paso al frente

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha pedido al presidente regional Emiliano García-Page, "romper con su clásico de despacharse a gusto ante los medios y esconderse, y dar un paso al frente como han hecho los presidentes del PP". Así lo ha señalado ante los medios de comunicación en Toledo, donde Agudo ha afirmado que, sin lugar a duda, septiembre vendrá cargado con un duro inicio del curso político centrado en el debate de la financiación autonómica, "un debate muy importante para los intereses de Castilla-La Mancha y la defensa de la igualdad de todos los españoles". Ha añadido que los pactos "antisolidarios de Sánchez con los independentistas, que rompen el sistema de financiación, nos van a llevar a la destrucción del sistema del Estado de las autonomías tal y como ahora lo conocemos con la aprobación del cupo catalán". La dirigente popular ha subrayado que parece que el verano "lo tapa todo", pero a la vuelta de las vacaciones nos vamos a encontrar con un cupo catalán que, "vamos a pagar recibiendo menos dinero para los servicios de los castellanomanchegos", y el Gobierno de Castilla-La Mancha, según Agudo, no puede permitir que los servicios públicos regionales estén en peligro, tal y como ha informado el PP en nota de prensa. "Esos pactos van a hacer que Castilla-La Mancha como siempre salga perdiendo. Si aprueban el cupo catalán, la región va a perder 238 millones de euros del sistema de financiación. Un 14% menos de los fondos del Estado que recibe Castilla-La Mancha por el modelo de financiación autonómica que no vamos a recibir y que no vamos a poder designar a los servicios públicos: a la sanidad, la educación o el mantenimiento del tejido social, porque se va a ir a pagar los pactos el sillón de Sánchez en La Moncloa". Asimismo, la secretaria general ha puesto en valor "la unidad" que han demostrado los presidentes de otras Comunidades Autónomas gobernadas por el PP, tras la firma del manifiesto en defensa de la igualdad de los españoles y en contra del cupo catalán que ayer dieron a conocer. "Ayer los presidentes autonómicos del Partido Popular dieron un paso al frente en defensa de sus ciudadanos, de sus regiones, uniendo fuerzas para hacer una presión máxima y evitar la aprobación de un cupo catalán que va a traer la desigualdad entre todos". EL SIGUIENTE PASO DE PAGE Y se ha preguntado, cuál va a ser el siguiente paso de Emiliano García-Page, "que lleva todo el verano callado y escondido después de criticar a finales de julio lo que iba a hacer Pedro Sánchez", entendiendo con ese hecho dice Agudo, "que se encuentra a la espera de lo que hagan otros". Desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha, han insistido al presidente regional, Emiliano García-Page, que "hay que pasar de las palabras a los hechos". "Ese es el clásico del verano, pero es el clásico de todo el año de Page, despacharse a gusto ante los medios de comunicación, pero luego no dar un paso al frente con valentía cuando tiene que defender los intereses de los castellanomanchegos. Mientras, permite esos tratos de favor al margen de la caja común". Ha recordado que García-Page ya lo hizo con la amnistía, con los indultos y en todas y en cada una de las votaciones que se han realizado en el Congreso de los Diputados.

