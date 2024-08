Feijóo pide a los votantes de Vox "una reflexión" tras la ruptura en comunidades y avisa que Alvise "beneficia al PSOE"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido a los militantes de Vox "una reflexión" tras romperse los acuerdos con esa formación en cinco comunidades autónomas, ya que, según ha dicho, solo el Partido Popular "garantiza" poder desalojar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa. En el caso de Alvise, que irrumpió con tres escaños en las elecciones europeas de junio, ha reconocido que esa formación "beneficia al PSOE". "Somos la única oportunidad de cambio en España. Somos la única alternativa de poner fin a este desafío del señor Sánchez en la igualdad y en la solidaridad", ha declarado Feijóo en una entrevista con Europa Press, a la que ha acudido con gafas oscuras tras su operación de desprendimiento de retina este verano. Un mes y medio después de que Vox anunciase esa ruptura de los gobiernos autonómicos que compartían en cinco CCAA (Murcia, Castilla y León, Aragón, Extremadura y Comunidad Valenciana) por el choque migratorio, Feijóo ha asegurado que con ese paso "han quedado claras algunas cosas": "La primera, que Vox está centrado en la oposición y nosotros estamos centrados en el cambio de Gobierno". Además, Feijóo ha subrayado que el PP "es un partido de Estado que cumple los compromisos que se asumen en las Conferencias sectoriales entre el Gobierno y las CCAA" relativas al reparto de menores migrantes. "Tenemos una política migratoria y no nos ha temblado la mano, aún perdiendo la estabilidad parlamentaria en cinco o seis gobiernos de CCAA", ha aseverado. "SABEMOS GOBERNAR Y ESO ES TOMAR DECISIONES" En este punto, ha señalado que el PP "sabe gobernar", algo que, según ha dicho, implica "tomar decisiones". "Y los presidentes del Partido Popular de esas comunidades autónomas han tomado las decisiones que son indelegables, que es aceptar el cupo que pueden gestionar de acuerdo con su capacidad para la atención de menores inmigrantes", ha apostillado. Por eso, ha dicho que si un militante o simpatizante de Vox quiere que "haya realmente un cambio de Gobierno", tiene que apostar por el PP. "Si concentra el voto en el Partido Popular habrá un cambio de gobierno. Si no, lo único que habrá será una discusión entre la oposición", ha avisado. Feijóo ha reiterado que el "desafío nacional" que vive España "no merece que una parte de la oposición haga oposición a la oposición" y ha señalado que el PP va a mostrar que son un partido de Estado que tiene "trazabilidad" y se dedica a cumplir su programa electoral. ALUDE AL "GRAN DESACUERDO" DE CARGOS DE VOX CON ESA RUPTURA Al ser preguntado si se siente liberado tras esa ruptura de los pactos con Vox, el líder del PP ha respondido que a él le gusta "mirar a los ojos a la gente y ser un político coherente", aunque eso le haya "costado la estabilidad" en varios gobiernos autonómicos. Tras asegurar que su partido ha suscrito, a diferencia de Vox, el pacto de inmigración europeo, Feijóo ha defendido una política migratoria que apueste por la inmigración legal. "No somos un partido que aparece y desaparece, no somos un partido que pretende conseguir el 10% de los votos sino que pretende gobernar España. Vox está especializado en la oposición. Nosotros lo que queremos es un cambio de gobierno en España", ha enfatizado. Además, Feijóo ha revelado que le consta que hubo "un gran desacuerdo en muchos dirigentes de Vox" en comunidades autónomas cuando "se enteraron por los teletipos que tenían que desalojar de los gobiernos". De hecho, ha señalado que "hubo consejeros de Vox que les "propusieron proseguir en los gobiernos" y se permitió la continuidad de algunos de ellos en el caso de Extremadura y CyL. Según Feijóo, el objetivo de los militantes de Vox es que haya un cambio de Gobierno y ha señalado que ahora el partido de Santiago Abascal debería dar "respuesta a sus militantes". "Fíjese todo lo que ha costado hacer el cambio político en las comunidades autónomas, para después desentenderse del gobierno de esas comunidades. Esto merece una reflexión por parte de los militantes de Vox", ha añadido. Feijóo considera que están "ante un caso práctico de libro" porque "el Partido Popular se ha comportado como un partido de Estado" cuyo "objetivo es el cambio de gobierno de Sánchez" mientras "Vox se ha comportado como un partido de oposición". LA IRRUPCIÓN DE ALVISE "NO BENEFICIA AL CAMBIO POLÍTICO EN ESPAÑA" Al ser preguntado si al PP le preocupa que le salga un competidor por el flanco de la derecha si Alvise Pérez con su agrupación 'Se Acabó la Fiesta' deciden presentarse a las generales, Feijóo ha reconocido que "esto beneficia evidentemente al Partido Socialista" y "no beneficia al cambio político en España". "Pero estoy convencido que en el momento en que los españoles tengan que decidir y se sientan interpelados ante el desafío nacional que estamos viviendo, los españoles van a concentrar su voto en la única opción para que haya un cambio de gobierno", ha confiado. Feijóo, que ha recordado que se cumple un año de su discurso de investidura, ha señalado que "cuatro votos" le "impidieron gobernar el país". "Yo estoy convencido de que esto no se va a repetir por segunda vez y los españoles lo van a evitar", ha sentenciado. BALANCE DE SU PRESIDENCIA: GOBIERNAN PARA EL 70% DE LOS ESPAÑOLES Dos años después de su llegada a la Presidencia del PP, tras el congreso extraordinario que acabó con el mandato de Pablo Casado, Feijóo ha reconocido que está "satisfecho políticamente" porque su partido "está gobernando para el 70% de los españoles" y el PP "ha ganado todas las elecciones nacionales que se han producido": las autonómicas, las municipales, las generales y las europeas. Además, ha presumido de contar con "una cantera de políticos del Partido Popular" que "supera al decadente Partido Socialista". Eso sí, ha reconocido que no ha cumplido el "100% de sus objetivos" porque eso incluía llegar al Palacio de la Moncloa. Feijóo ha señalado que ahora se tienen que concentrar en que se produzca ese "cambio político en España". Es más, ha confesado que está "absolutamente comprometido" con esa tarea, "si cabe más que en el año 2022" cuando le eligieron presidente en el congreso de Sevilla "porque ahora el desafío nacional es más grande". El líder del PP ha asegurado que Pedro Sánchez "ahora está mucho más débil" y "mucho más acorralado en su agenda judicial y en su agenda política". "Y España en consecuencia está en una situación mucho más frágil por la fragilidad de su presidente de Gobierno", ha agregado. DICE QUE ALEJANDRO FERNÁNDEZ ERA "EL MEJOR CANDIDATO" Al ser preguntado cuándo se convocará el congreso del PP de Cataluña y si Alejandro Fernández podría repetir como presidente del partido tras los resultados del PPC en las catalanas de mayo, Feijóo ha sacado pecho de esos resultados en las catalanas porque lograron "multiplicar por cinco" sus escaños, hasta llegar a 15, y convertirse en "la cuarta fuerza política de Cataluña". "El señor Alejandro Fernández era el mejor candidato, a pesar de que algunos opinasen otra cosa. En mi opinión, era el mejor candidato y así lo fue. ¿Quién tiene que ser el presidente del partido en Cataluña? El que decían los afiliados en Cataluña", ha manifestado. Dicho esto, ha subrayado que Alejandro Fernández "ha sido un excepcional candidato y es un excepcional portavoz en el Parlamento de Cataluña", siendo la persona que "representa a los constitucionalistas catalanes". Sobre la fecha del congreso del PPC, ha asegurado que él no puede hablar de fecha del PP catalán "mientras no se la ponga el Comité Ejecutivo" de su partido. "¿Habrá que hacer un Congreso del PP catalán? Por supuesto", ha finalizado.

Compartir nota: Guardar Nuevo