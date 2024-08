Barcelona conmemora este sábado a partir de las 10 el séptimo aniversario de los atentados del 17A con un homenaje

El Ayuntamiento de Barcelona celebra este sábado un acto de homenaje a las víctimas de los atentados del 17 de agosto de 2017 en la capital catalana y en Cambrils (Tarragona), coincidiendo con el séptimo aniversario de los ataques. El homenaje tendrá lugar a las 10.00 horas en el memorial Pla de l'Os de La Rambla de Barcelona (donde en 2017 se detuvo la furgoneta tras el atropello masivo) y durará unos 15 minutos, en la línea de lo que se ha hecho en los últimos años. Consistirá en un minuto de silencio acompañado por la música en directo del 'Cant dels Ocells', a cargo del violoncelista Marçal Ayats, y de una ofrenda floral de las víctimas y los familiares en primer lugar, y de los representantes institucionales posteriormente. El Ayuntamiento ha informado de que acudirá el alcalde, Jaume Collboni, y fuentes del Govern han explicado a Europa Press que no asistirá el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y que sí que acudirán la consellera de Interior, Núria Parlon, y el conseller de Justicia, Ramon Espadaler. También asistirá el presidente del Parlament, Josep Rull, así como el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, informan fuentes de ambas instituciones a Europa Press. El año pasado, el acto de homenaje contó con seis minutos de silencio, a petición de las víctimas, "para demostrar un minuto por año de abandono". CAMBRILS NO HARÁ HOMENAJE En Cambrils, localidad en la que una mujer fue asesinada, no habrá acto de homenaje, según han informado fuentes del ayuntamiento a Europa Press: "Igual el Ayuntamiento deposita unas flores, pero acto en sí no, sólo se hace cada 5 años", han precisado. El doble atentado en Barcelona y Cambrils del 17 y 18 de agosto de 2017 dejó un total de 16 muertos y más de un centenar de heridos. LA CÉLULA DE RIPOLL La célula estaba formada por 11 jóvenes, en su mayoría vecinos de Ripoll (Girona), de los cuales 2 murieron en una explosión en Alcanar (Tarragona), episodio que precipitó el atropello improvisado en Las Ramblas de Barcelona la tarde del 17 de agosto y el posterior ataque en el paseo marítimo de Cambrils, ya durante la madrugada del 18 de agosto. Los fallecidos en la explosión fueron el imán de Ripoll y agente radicalizador Abdelbaki Es Satty y Youssef Aalaa, mientras que Houli Chemlal sobrevivió y fue detenido. Cinco fueron abatidos por los Mossos d'Esquadra tras el atentado de Cambrils (Said Aallaa, Mohamed Hychami, Omar Hychami, Houssaine Abouyaaqoub y Moussa Okabir), mientras que el conductor de la furgoneta y autor material del atropello masivo de Las Ramblas y que asesinó de una puñalada a un joven en Barcelona para huir en su vehículo, Younes Abouyaaqoub, fue neutralizado en Subirats. En relación con los atentados también se detuvo a Driss Oukabir, por alquilar la furgoneta usada en el atropello de Las Ramblas, y Said Ben Iazza, por dejar sus documentos de identidad para que la célula adquiriera los precursores de los explosivos. Driss Oukabir fue condenado a 36 años de cárcel, aunque cumplirá la pena en Marruecos, tras la solicitud de expulsión del Ministerio del Interior, Mohamed Houli Chemlal fue condenado a 43 y Said Ben Iazza a 8 años, que finalmente el Tribunal Supremo redujo en 2023 a 18 meses de prisión, si bien ya se encontraba en libertad condicional desde 2021.

