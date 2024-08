Barbón (PSOE) responde a Rueda y acusa al PP de hacer "política partidista" con la financiación autonómica

El secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA)-PSOE y presidente de Asturias, Adrián Barbón, ha acusado este viernes al PP de hacer "política partidista" con una cuestión "tan sensible" como el modelo de reforma de financiación autonómica. Barbón se ha pronunciado en estos términos, a preguntas de los periodistas sobre las declaraciones del presidente de la Xunta de Galicia, el 'popular' Alfonso Rueda, quien se ha mostrado este jueves en una entrevista a Europa Press dispuesto a encabezar un movimiento de reacción frente al cupo catalán y reiterar su rechazo al concierto económico catalán que incluye el pacto entre el PSC y ERC para la investidura del socialista Salvador Illa. "Los shows y los espectáculos que los dé quien los quiera dar, yo no los voy a dar", ha señalado Barbón, que ha insistido en que la postura de Asturias en materia de financiación autonómica está clara y ha sido ratificada esta misma semana. "Yo no apoyaré nada que vaya en detrimento o que perjudique los intereses de Asturias en materia de financiación", ha reiterado el socialista asturiano. A su juicio, lo que está buscando el PP es "generar polémica" en un tema donde aún no hay nada concreto. "La postura de Asturias está clara, está definida y todo lo demás es un espectáculo veraniego", ha concluido. EMERGENCIA SANITARIA Los periodistas también le han preguntado a Barbón por la emergencia sanitaria internacional por mpox --anteriormente conocido como viruela del mono-- declarada por la OMS. Ha admitido que está preocupado por las noticias, pero ha señalado que aún se está en una fase muy incipiente. Ha indicado que cualquier comentario podría ser prematuro, con independencia de que ha llamado a la precaución. También ha agradecido al Gobierno central que haya "tomado la delantera" en este asunto. Considera Barbón que la gestión de la pandemia del COVID-19 puede servir para anticiparse a partir de ahora en sistemas de alerta temprana y otras cuestiones, desde la cogobernanza.

