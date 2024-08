Marta Pérez: "El mensaje de Fermín Cacho me hizo especial ilusión"

David Ramiro

París, 10 ago (EFE).- Marta Pérez no olvidará nunca los Juegos Olímpicos de París. En el Estadio de Francia batió el récord de España de 1.500 (3:57.75) y bajó de los cuatro minutos, algo que perseguía desde hace años. Esa marca, aun así, no le sirvió para entrar en la final olímpica, pero su gesta será siempre recordada y le valió cientos de mensajes, uno de ellos de Fermín Cacho que le hizo "ilusión".

Marta Pérez (Soria, 1993), graduada en Medicina y perteneciente al Club Adidas, se entrena a las órdenes de Antonio Serrano, con el que está cosechando los grandes éxitos de su carrera. De su segunda experiencia olímpica, tras la final de Tokio, se marcha con una sonrisa por todo lo vivido y el reconocimiento del mundo del atletismo.

P: ¿Qué sabor le dejan estos Juegos de París?

R: Me dejan buen sabor porque los estoy disfrutando mucho. Desde la preparación del último mes hasta ver a mis compañeras competir, a Irene Sánchez Escribano, que ha hecho una gran actuación (3.000 obstáculos) y ya tenía muchísimas ganas de vivir esto con ella, o mis dos carreras. Creo que he competido bien y al final me llevo un récord de España que ahora me da rabia, que no me haya dado además el pase a la final, pero creo que tengo que valorarlo y sé que dentro de tres días lo haré todavía más.

P: Son muchos años intentando bajar de esos cuatro minutos y lo consigue en un escenario imponente

R: Cuando vi los 3:57 me quedé un poco como "jolín", no me ha dado para estar entre las seis primeras. Pero sigue siendo 3:57 y es un récord de España.

P: Además un récord que tiene pinta que puede durar bastante. El que batió tenía diecinueve años.

R: Bueno, no se sabe. No creo que esté el récord diecinueve años. Pero bueno, independientemente de eso, para mí siempre va a ser una buena marca. Nos damos cuenta de que el atletismo mundial está avanzando en ese sentido, que las marcas están mejorando y, si yo quiero seguir estando en ese atletismo de élite y seguir en carreras y en campeonatos internacionales, tengo que ser mejor. He trabajado por eso y estoy orgullosa de ver que el trabajo que estaba haciendo se ha plasmado y que he trabajado bien y que año tras año soy capaz de seguir mejorando y sigo teniendo esa motivación. Si me quitan el récord en algún momento, qué pasará, me lo quitarán, pero seguiré habiendo hecho esa marca.

P: ¿Qué le dijo Antonio Serrano (entrenador)?

R: La verdad que no sé ni qué me dijo. Estaba muy contento. Igual que yo, que realmente estoy feliz, aunque sepa que no he pasado. Sé que Adel Mechaal está pasando unos Juegos regulares y creo que esto de Irene y mio le hace estar contento. Llevamos muchísimos años entrenando juntos, somos como sus niñas y creo que está feliz.

P: Supongo que ha recibido cientos de mensajes. No sé si hay alguno que recuerde que le haya hecho especial ilusión

R: Recuerdo todos y los que he recibido los he contestado ya en el teléfono. Me ha hecho ilusión los de todos mis amigos y los de la gente que me quiere. Es verdad que, especialmente por destacar uno, me escribió Fermín Cacho, que es algo que a nivel deportivo me hizo ilusión. Es verdad que es alguien que es de mi casa y le conozco pero es una persona con la que tengo relación personal. Fermín no deja de ser otro soriano con un palmarés de campeón olímpico, que tuvo su récord. Me hizo ilusión. Abel Antón también me ha escrito y me dijo que me había visto muy bien y que pese a no pasar la final había corrido muy bien.

P: En septiembre, ¿qué va a hacer?

R: Yo quiero seguir compitiendo, siempre lo hago y lo dije antes de llegar a los Juegos, cuando mi representante me preguntó. Yo dije que si los Juegos me salían lo suficiente bien como para entrar en carreras, quería seguir, porque lo disfruto mucho y lo paso muy bien. Me gusta mucho competir y cuando estoy en forma, más. En agosto tampoco me voy a ir a ningún sitio porque por circunstancias personales me puedo ir en cualquier otro momento, entonces voy a estar en Soria entrenando. En septiembre quiero competir. Y después, yo soy una persona que cuando para, para. No es que pare muchísimo tiempo, pero sí desconecto mucho, así que desapareceré un tiempo porque si no luego no cojo aire.

P: ¿Qué siente al ser ahora la soriana número uno del mundo?

R: Es verdad que llevo con mucho orgullo mi casa. Estoy súper vinculada a mi tierra, aunque hace años que vivo en Madrid, pero yo me siento de allí siempre y hay un montón de gente de animándome. Este último mes hemos estado en Soria entrenando, tanto Irene como mi entrenador y demás, y ha sido una maravilla estar allí. Agradezco muchísimo a la gente el apoyo. EFE

