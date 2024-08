Otegi afirma que "corresponde" a Puigdemont explicar los motivos de su "sorprendente" ausencia en la investidura de Illa

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, se ha mostrado "sorprendido" por el hecho de que Carles Puigdemont no participara finalmente en el pleno de investidura de Salvador Illa, tal y como "todo el mundo pensaba" que iba a ocurrir, y ha afirmado que "corresponde" al propio expresidente de la Generalitat explicar los motivos de tal decisión. Otegi, en una entrevista en Naiz Irratia recogida por Europa Press, se ha referido de esta forma al regreso este pasado jueves de Puigdemont a Cataluña desde Bélgica, en una jornada en la que realizó una breve intervención pública para después desaparecer, evitando así su arresto, en aplicación de la orden de detención que pesa sobre él por un presunto delito de malversación relacionado con el proceso independentista catalán. El coordinador general de EH Bildu ha afirmado que la forma en la que se produjo la reaparición en Cataluña de Puigdemont, quien finalmente no participó en el pleno de investidura de Illa, pese a que en los días previos había anunciado su intención de asistir a la misma, le ha "sorprendido". Otegi ha afirmado que "todo el mundo pensaba" que Puigdemont participaría en el pleno de investidura del que ya es nuevo presidente de la Generalitat. "Supongo que responde a una estrategia política", ha afirmado, en referencia a la decisión de Puigdemont de realizar una breve intervención en la calle y de no asistir a la investidura. En todo caso, y aludiendo al hecho de que el exdirigente catalán optara finalmente por no ir al Parlament para eludir a la Policía catalana y evitar su arresto, ha manifestado que un "factor" importante en esta forma de proceder habrá sido "seguramente" la orden de detención que pesaba sobre él. Por todo ello, y desde el "respeto", ha afirmado que "corresponde" a Puigdemont explicar cuál es la "lógica política" a la que responde la forma en la que se produjo su reaparición en Cataluña. De todas formas, el lider de EH Bildu ha manifestado que desde una perspectiva política, la investidura de Illa (PSC) está "al nivel" del regreso de Puigdemont (Junts) a Cataluña. A su juicio, la proclamación del dirigente socialista como nuevo presidente de la Generalitat "abre una nueva etapa, entre comillas, en Cataluña". Otegi ha destacado que el dirigente del PSC "defendiera" en su discurso la idea de "Cataluña como nación", y de España como estado "plurinacional", el nuevo modelo de financiación para esa comunidad autónoma o el apoyo al catalán como idioma. El dirigente soberanista ha señalado que habrá que comprobar si, finalmente, los compromisos de Illa en estos ámbitos "se cumplen". En todo caso, ha ironizado sobre la posibilidad de trasladar al secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, "una copia" de la intervención de Illa, para "ver si entiende lo que dijo ayer" el dirigente del PSC. Otegi también se ha referido al acuerdo logrado entre ERC y el PSOE que propició el apoyo de la formación independentista a la investidura de Illa. FALTA DE "UNIDAD" INDEPENDENTISTA El coordinador general de EH Bildu ha expresado su "respeto" a la posición que ha mantenido cada formación catalana en torno a la investidura del nuevo presidente de la Generalitat, y ha recordado que aunque EH Bildu tiene un acuerdo "estratégico" con ERC, también mantiene "relaciones" con la CUP y con Junts. En este sentido, ha afirmado que cada formación ha tenido su propia "estrategia" en torno a este asunto, si bien ha precisado que "un factor político muy importante" en la actual situación de Cataluña es la "falta de unidad" entre los partidos independentistas de esa comunidad autónoma. A juicio de Otegi, el acuerdo entre ERC y el PSOE "confirma" que "muchas de las cosas que dejó atadas el régimen del 78 se están deshaciendo", algo que "es importante". Además, ha considerado que dicho pacto responde a una "crisis" en el Estado español. Otegi ha precisado que el "primer paso" para superar esa crisis es "reconocer el Estado plurinacional, a Euskal Herria como nación, el euskera, y que las naciones tenemos derechos políticos". REFORMA DEL AUTOGOBIERNO A partir de ahí --según ha indicado-- sería posible, en el caso de Euskadi, lograr "un amplio acuerdo" en torno a un nuevo modelo de autogobierno. Otegi ha manifestado que el acuerdo entre el PSOE y ERC demuestra que "se está creando un terreno que habrá que explorar para ver qué depara en el futuro". Respecto a si un eventual acuerdo para reformar el autogobierno vasco debería basarse en una unión de fuerzas de izquierdas o en un pacto entre formaciones soberanistas, ha subrayado que esta es una "dicotomía" que la izquierda soberanista "tiene superada desde hace tiempo". Otegi ha explicado que las reivindicaciones soberanistas y la apuesta por la mejora de las políticas públicas "son caras de la misma moneda". "Este país necesita soberanía para reforzar sus políticas públicas y para mantener su identidad nacional y garantizar su supervivencia", ha añadido. En este sentido, ha afirmado que en Euskadi existe "una relación de fuerzas suficiente" para "hacer las cosas de otra forma" y para lograr un acuerdo "en el ámbito del autogobierno o de la soberanía". En todo caso, ha subrayado que un pacto de ese tipo debe ser "lo más amplio" posible, aunque "teniendo en cuenta la relación de fuerzas" existente en Euskadi, en cuyo Parlamento hay "entre un 75 y un 80%" de diputados que defienden "que somos una nación y que tenemos derecho a decidir". ESCUDO DE 'EUSKAL HERRIA' Otegi también se ha referido a la situación en la que se ha visto implicado el Ayuntamiento navarro de Villava, gobernado por EH Bildu, que se ha visto obligado a eliminar del escudo de su frontón los escudos de Álava, Bizkaia, Gipuzkoa, Lapurdi y Zuberoa en aplicación de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), que considera que lucir el emblema de 'Euskal Herria' conformado por dichos escudos junto al de Navarra "atenta contra la neutralidad política". A su juicio, obligar a retirar este emblema demuestra la "debilidad" del Estado español y de sus organismos judiciales, tras lo que ha subrayado que el Estado francés "no borra" los escudos de 'Euskal Herria' que existen en los municipios del País Vasco francés.

