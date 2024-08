C-LM defiende una financiación autonómica que sea "justa y tenga en cuenta la realidad de cada territorio"

El Gobierno de Castilla-La Mancha defiende una financiación autonómica "justa y que tenga en cuenta las realidades de cada territorio para que los ciudadanos, vivan donde vivan, tengan acceso a todos los servicios educativos, sanitarios o culturales en igualdad de condiciones". Así lo ha expresado este martes durante una visita a Consuegra (Toledo), el vicepresidente segundo del Ejecutivo regional, José Manuel Caballero, quien ha subrayado que el presidente regional, Emiliano García-Page, "peleará y se dejará la piel para defender los intereses de los castellanomanchegos". En este sentido, Caballero ha manifestado que el único interés del Gobierno regional en cuanto a la negociación del sistema de financiación de las autonomías es que "no haya privilegios para ningún territorio". De tal manera que "quienes más tienen, más aporten y quienes menos tienen, reciban más, por encima de cualquier otro interés y de siglas políticas y eso es lo que seguiremos defendiendo desde esta región", ha añadido. Según ha informado la Junta en un comunicado, en relación con la investidura este jueves de Salvador Illa como president de la Generalitat catalana, ha subrayado que es "una buena noticia tanto para Cataluña como para España, para pasar página del procés y para que se imponga una política sosegada y del sentido común frente a la política de la confrontación". No obstante, el vicepresidente segundo del Gobierno autonómico ha indicado que "un buen gobierno para Cataluña, que será sin duda alguna el de Illa, no puede ir en detrimento de la financiación y los recursos económicos de otras comunidades, ni suponer un solo euro menos para Castilla-La Mancha y eso es lo que vamos a pelear".

