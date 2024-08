Sindicato policial denuncia saturación de salas de asilo en Barajas por mauritanos en escala desde Marruecos

La Confederación Española de Policía (CEP) ha denunciado la saturación de salas de asilo del aeropuerto de Madrid Barajas por parte de jóvenes mauritanos que aprovechan su escala para pedir asilo y ha exigido a Interior que se les imponga "en cuestión de días" un visado de tráfico aeroportuario para hacer el trasbordo sin entrar en el país. En un comunicado, la CEP ha advertido de que los jóvenes mauritanos, que no suelen superar los 30 años de edad, llegan a España desde el Aeropuerto de Casablanca (Marruecos), para supuestamente hacer escala en España y posteriormente viajar a países sudamericanos, pero que sin embargo una vez en el país, rompen su pasaporte y piden asilo, haciéndose pasar algunos por menores de edad. Un "fenómeno" que, según el sindicato, ha saturado las salas de asilo y que comenzó a ser "preocupante" en junio, cuando aumentó la llegada de mauritanos en un 350% en relación con el mes anterior. "Desde CEP exigimos que se desbloquee la situación con urgencia, en cuestión de días, con la activación del visado de tránsito aeroportuario que permita hace escala en España pero no acceder al país, además de imponer una serie de requisitos antes de realizar el viaje, para evitar fraudes o el tráfico de seres humanos", ha demandado. Según ha explicado, actualmente hay una media diaria de entre 140 y 170 mauritanos esperando a que se tramite su solicitud de protección internacional, y que las solicitudes de asilo de mauritanos en el aeropuerto suman casi el 15% del total de las registradas este año, siendo así tras Senegal, el país con "mayor número" de solicitudes de protección internacional. "Nos estamos acercando a un escenario que se debe evitar a toda costa", han añadido preocupados. FLUJO MIGRATORIO ENCUBIERTO "La llegada de cientos de ciudadanos mauritanos a España no constituye un fenómeno con una justificación objetiva --como sí ocurre con los nacionales de Venezuela, que por motivos evidentes están pidiendo asilo en estas fechas-- sino que se trata de un flujo migratorio inducido o buscado por intereses económicos", ha especificado la nota de prensa. La CEP ha explicado que la Comisaría General de Extranjería y Fronteras "ya reclamó" la imposición de un visado "sin éxito" hace meses y que esta medida "no ha salido adelante por la pasividad de ambos ministerios". "Tanto el Ministerio del Interior como el de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación deben poner fin a estos flujos migratorios ilegales con urgencia, sin esperar a que sean un problema de entidad que vuelva a colapsar las salas de acogida de peticionarios de asilo en el aeropuerto de Barajas", ha exigido la CEP. "LENTITUD DE REFLEJOS" DEL GOBIERNO Así las cosas, ha considerado que ambos ministerios "no pueden seguir exhibiendo una lentitud de reflejos alarmante" ya que a su parecer este es un fenómeno que "amenaza" con convertir "una infraestructura crítica" por tratarse de un punto de entrada a España y al espacio Schengen, "en un lugar de oportunidad para redes de tráfico de seres humanos". Por último, se han mostrado también preocupados ante el riesgo de sufrir un motín por parte de aquellos migrantes a los que les deniega esa petición de protección internacional, y han afeado a 'Cruz Roja' que hayan abandonado "sus cometidos asistenciales" en Barajas. "Es un deplorable ejemplo de egoísmo solidario que ha obligado a que sean los policías quienes distribuyan comida o medicinas, cuando ese no es su cometido", ha concluido la CEP.

