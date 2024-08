Òmnium Cultural lamenta la investidura de Illa y dice que apoyará a Puigdemont en su vuelta a Catalunya

Òmnium Cultural ha lamentado este domingo que la Generalitat vaya a tener previsiblemente una presidencia no independentista, después de que el candidato del PSC, Salvador Illa, haya cerrado los apoyos de ERC y los Comuns, y ha remarcado que apoyará al expresidente catalán Carles Puigdemont cuando vuelva a Catalunya. "Salvador Illa no era ni es la opción de Òmnium Cultural", ha remarcado la organización en un comunicado este domingo, en el que ha reiterado que desde la entidad seguirán trabajando para ejercer el derecho de autodeterminación, que califican como un consenso social para resolver el conflicto político catalán. Òmnium ha valorado que la "mayoría cívica y social partidaria del derecho a decidir, el derecho a la autodeterminación y la independencia" no dispone de una traducción política en una mayoría parlamentaria tras las elecciones autonómicas del 12 de mayo, por lo que ha pedido que cada uno asuma su inexcusable responsabilidad, incluyendo la misma entidad. Ante un posible ejecutivo catalán liderado por los socialistas, la entidad ha remarcado que nunca se mantendrá al margen de "ningún frente donde esté en juego el futuro político de Catalunya", por lo que ha avisado que serán exigentes y críticos con todo lo que afecte a la lengua, la cultura, la cohesión social y el país. Con ello, la organización ha añadido que seguirán trabajando desde la sociedad civil para vertebrar mayorías para defender, dicen, los objetivos del derecho a la autodeterminación y de un Estado catalán propio. RETORNO DE PUIGDEMONT Sobre el anuncio de Puigdemont de su intención de volver a Catalunya a la sesión investidura en el Parlament, Òmnium ha remarcado que apoyará su retorno y que defenderán "la honorabilidad de la presidencia de la Generalitat que él representa". "La simple hipótesis que pueda ser detenido, pese a la aprobación de la ley de amnistía, es algo gravísimo que pondría de manifiesto la rebeldía del poder judicial ante una ley democrática aprobada parlamentariamente por el poder legislativo", ha valorado la entidad. "Defender el retorno y la libertad del presidente Puigdemont es defender la legitimidad de la causa en defensa de los derechos y libertades de Catalunya", añade el comunicado.

Compartir nota: Guardar Nuevo