Ygueravide, heroína de la victoria española: "La reina nos ha dicho que le ha encantado"

París, 2 ago (EFE).- Sandra Ygueravide, heroína de la victoria en la prórroga ante Canadá que acerca a España a la fase decisiva del torneo olímpico de baloncesto 3x3, contó lo que la reina Letizia les dijo cuando pasó a saludarlas en la cancha de La Concordia.

"Ha dicho que estaba encantada de vernos, que no conocía el 3x3 y que se alegraba mucho por nosotras. Nos ha dicho que le encantaría volver y que la avisáramos", dijo a EFE la estrella de la selección.

Sobre su ya célebre a anotación desde el exterior, recordó como sucedió la acción.

"Queríamos poner el foco en mí, pero que no fuese la que lo tirase, pero se ha dado así, me he medio tropezado, y no me quedaban muchas más opciones, me he ido hacia adentro y he decidido tirarlo. Estaba con confianza para poder meterlo", explicó. EFE

atc/jl