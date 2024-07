FAES pide a los 'barones' del PSOE opuestos al concierto catalán que sus diputados en el Congreso lo rechacen

La Fundación FAES, presidida por el ex presidente del Gobierno José María Aznar, ha pedido a los 'barones' del PSOE opuestos al concierto catalán que sus diputados en el Congreso rechacen una posible reforma de la norma que regula la financiación autonómica. "Deben recordar --los líderes territoriales-- que los votos no se explican, sino que se cuentan", han subrayado desde la fundación. Este recordatorio por parte de la fundación del ex líder del PP se produce después de que ERC anunciase este lunes que daba luz verde al acuerdo con el PSC para investir al secretario general de los socialistas catalanes, Salvador Illa, como presidente de la Generalitat. El acuerdo conlleva, según ERC, un "concierto fiscal solidario" para Cataluña, algo que han rechazado varios líderes territoriales del PSOE. En este contexto, la Fundación afirma en un comunicado que los dirigentes territoriales socialistas deben "tomar posición política concreta y vincular a los representantes parlamentarios de esas comunidades" para votar contra la reforma de la ley orgánica que regula la financiación autonómica en el Parlamento. En la misma línea, el comunicado mantiene que el PNV "tendrá que hacer frente a su responsabilidad" de permitir un concierto económico catalán que no está avalado en la Constitución --al contrario que el cupo vasco y el navarro-- si es que finalmente apoya una reforma de la ley orgánica de financiación autonómica para sacar a Cataluña del régimen común. Asimismo, FAES ha augurado que "la versión tranquilizadora" que a su juicio ofrecerá el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez y el PSC "será la de señalar que las cosas no son tan graves" y que "en el fondo los socialistas han vuelto a engañar a ERC". "No se sabe si impresiona más el cinismo de los que la propalan o el papelón de verdadero 'pagafantas' que los socialistas atribuyen a ERC", explica la nota. "CRUZA EL LÍMITE DE LA APROPIACIÓN PARTIDISTA" Además, la fundación que preside el ex líder del PP ha arremetido contra el PSOE por la que, según han subrayado, es una "utilización para finalidades sectarias de los intereses intocables de los ciudadanos". Una utilización que se desentiende, a su juicio, de "la propia sostenibilidad financiera del Estado". En la misma línea, ha cargado contra la "sujección caudillista" de la izquierda al presidente del Gobierno. "El pacto con ERC cruza el límite de la apropiación partidista del Estado", sentencia el comunicado.

Compartir nota: Guardar Nuevo