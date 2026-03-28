Aviso rojo por viento, mañana, en el Pirineo de Girona y prepirineo de Barcelona

Madrid, 28 mar (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para mañana, domingo, el aviso rojo (peligro extraordinario) por viento en el pirineo de Girona y el prepirineo de Barcelona, con rachas huracanadas que podrán superar los 140 kilómetros por hora.

Aemet ha alertado, en sus redes sociales, del peligro extraordinario por caída de ramas o árboles y que en montaña la sensación térmica será muy baja, por lo que pide seguir los consejos de Protección Civil.

La alerta roja estará activa desde la 05.00 horas y hasta las 17.00 horas, en ambas zonas, y durante el resto de la jornada el aviso será de nivel naranja (peligro importante), precisa Aemet en su página web

Para mañana, Domingo de Ramos, la Aemet tiene ya activados diversos avisos, entre ellos los de viento, que afectan en nivel naranja a Aragón, Islas Baleares, y Comunidad Valenciana, mientras quedan en amarillo (peligro bajo) para Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra y La Rioja.

El aviso de nivel rojo de la Aemet señala que el peligro de un fenómeno meteorológico es extraordinario con daños que podrían ser muy graves. EFE