Tellado (PP) ve una "trampa" considerar a Cuerpo como un "mansito": "Aceptas ser el número dos de la corrupción"

El dirigente del Partido Popular, Miguel Tellado, sostuvo que aceptar el puesto de vicepresidente primero del Gobierno en el actual gabinete implica sumarse al "sectarismo" y a la "degeneración institucional", palabras con las que calificó al Ejecutivo nacional en funciones. Esta declaración surgió tras la reciente designación de Carlos Cuerpo como vicepresidente primero, quien reemplazó a María Jesús Montero, ahora candidata del PSOE en Andalucía. Según informó el medio de comunicación, Tellado advirtió que asumir este cargo equivale a convertirse en "el número dos de la corrupción" y rechazó la posibilidad de catalogar al nuevo vicepresidente como un perfil técnico y "mansito".

De acuerdo con la información publicada, el presidente Pedro Sánchez oficializó el nombramiento de Cuerpo en la vicepresidencia el pasado jueves, mientras que Arcadi España fue designado nuevo ministro de Hacienda. España ejercía previamente el cargo de secretario de Estado de Política Territorial. Según consignó la fuente, durante la segunda interparlamentaria del PP en Ourense celebrada el sábado, Tellado manifestó que estos cambios buscan transmitir la imagen de normalidad y estabilidad, presentando a Cuerpo como un ministro "moderado" y "técnico". Sin embargo, el secretario general del PP insistió en que la única transformación relevante para el país sería la salida del propio Sánchez de la presidencia.

Tellado expuso en la reunión que, para el Partido Popular, el reto principal consiste en derrotar al actual presidente del Gobierno y obtener suficiente margen de victoria para garantizar la estabilidad política que, según su criterio, España no ha logrado durante los últimos ocho años. "Después de la derrota de Pedro Sánchez, tiene que venir un gran proceso de reconstrucción nacional que habrá que emprender nada más lleguemos al Palacio de la Moncloa", expresó el dirigente, según reportó el medio.

El secretario general del PP consideró que los recientes movimientos en el Ejecutivo sólo representan "retoques cosméticos" que, a su juicio, refuerzan la concentración de poder en torno a Sánchez. Añadió que la "trampa" consiste en presentar a ciertos ministros como figuras técnicas o moderadas, aunque la experiencia haya demostrado que estos perfiles terminan cediendo ante la dinámica del Gobierno actual. Mencionó a Nadia Calviño, Fernando Grande-Marlaska y Teresa Ribera como ejemplos de funcionarios inicialmente identificados como técnicos, quienes habrían perdido ese carácter durante la gestión.

Miguel Tellado reiteró su postura hacia la administración actual declarando: "Si aceptas ser el número dos del Gobierno más corrupto de la historia, aceptas ser el número dos de la corrupción, aceptas ser el número dos del sectarismo y aceptas ser el número dos de la degeneración institucional", según citó el medio.

El político también se refirió al nombramiento de María Jesús Montero como candidata del PSOE en Andalucía. Tellado cuestionó la selección de la exvicepresidenta primera para liderar la campaña andaluza e ironizó: "Si lo mejor que tiene Pedro Sánchez para mandar a Andalucía es María Jesús Montero, que baje Dios y lo vea". Consideró que la exministra de Hacienda se situó entre las más ineficaces en la historia reciente del país, ya que durante su gestión sólo logró la aprobación de tres presupuestos generales en ocho años y ninguno durante la legislatura actual. "Que lleve cuatro años sin elaborar Presupuestos es una barbaridad", afirmó, de acuerdo con la información del medio.

Aparte de sus críticas al Ejecutivo y a las recientes designaciones, Tellado abordó la gestión gubernamental de las ayudas fiscales desplegadas tras la escalada de violencia en Irán. Según publicó el medio, el dirigente del PP valoró como "insuficientes" las medidas aprobadas, especialmente por no contemplar la deflactación del IRPF, y denunció que el Gobierno emitió el decreto de ayudas bajo presión y con un retraso de tres semanas.

Tellado también mencionó las dificultades que, según él, afrontarán los ciudadanos durante los desplazamientos de Semana Santa, atribuyéndolas a lo que denominó "deficiencias" provocadas por el gobierno en la red ferroviaria y las carreteras. A propósito de ello, recordó que el PP ha promovido la creación de una comisión de investigación en el Senado sobre la situación del sistema ferroviario español, especialmente después del accidente de Adamuz, en el que murieron 46 personas a raíz de la colisión de dos trenes de alta velocidad, informó la fuente.

En su intervención, Tellado insistió en que los cambios introducidos en el Ejecutivo no modifican lo que considera un problema de fondo: la supuesta continuada centralización del poder y la ausencia de reformas estructurales. De acuerdo con lo publicado por el medio, el secretario general del PP concluyó que España sólo podrá encontrar la estabilidad política tras un cambio en la presidencia del Gobierno y una profunda transformación institucional.

Las referencias a la estrategia del Gobierno tras la salida de Montero y el impacto de las recientes medidas se integran en el discurso de Tellado, que combina la denuncia de insuficiencia en las políticas públicas con cuestionamientos a las decisiones de liderazgo adoptadas por el PSOE. De este modo, las posiciones del PP respecto a la renovación del gabinete, las ayudas fiscales y la gestión de infraestructuras críticas quedan plasmadas en las palabras y posiciones vertidas por el secretario general del partido, según ha informado el medio.