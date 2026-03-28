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Tellado llama a ganar a Sánchez para recuperar España y poner fin a su "negro legado"

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Ourense, 28 mar (EFE).- El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha subrayado este sábado que el principal objetivo de su partido pasa por "ganar a Pedro Sánchez para recuperar España" y poner fin así al "negro legado" que deja "el sanchismo" tras estos años de los socialistas al frente del Gobierno.

En su intervención en el acto de clausura de la segunda interparlamentaria del PP ourensano, celebrada en el claustro de San Francisco, Tellado ha reivindicado la necesidad de conseguir una victoria e iniciar así la "reconstrucción" de "todo lo destruido por el sanchismo", que, a su juicio, debe liderar Alberto Núñez Feijóo.

"Tenemos que ganar a Sánchez para recuperar España y ganarle bien, con la distancia suficiente para darle a nuestro país la estabilidad política que no ha tenido a lo largo de los últimos ocho años", ha proclamado el dirigente popular, que ha llamado a los suyos a trabajar para que el sanchismo pase a ser "una nota a pie de página".

El dirigente popular ha defendido la gestión de su partido frente a la "situación de desastre político absoluto" que, en su opinión, vive España desde la llegada de Sánchez al poder, y ha arengado a trabajar para que el PP sea "protagonista" de la "gran derrota final" del presidente del Gobierno. EFE

lrt/jr/ros

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