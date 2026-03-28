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La huella y los versos de Miguel Hernández reviven en Jaén

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Ginés Donaire

Jaén, 28 mar (EFE).- Una ruta literaria en Jaén conmemora el 84 aniversario de la muerte del poeta Miguel Hernández, muy vinculado a esta provincia, donde estuvo destinado como comisario de cultura para dirigir el periódico 'Altavoz del Frente Sur' durante la Guerra Civil.

'Las huellas de Miguel Hernández en Jaén. Un itinerario poético' ha revivido este sábado la huella y los versos de Miguel Hernández (Orihuela, 1910-Alicante, 1942) en esta tierra, de donde era su esposa, Josefina Manresa.

La ciudad de Jaén ha rendido así tributo al poeta alicantino a través de una ruta literaria que ha recorrido los lugares en los que estuvo el poeta y dramaturgo en 1937.

La ruta se ha iniciado en la plaza de los Naranjos, que desde este sábado se llama también plaza de Miguel Hernández, “para saldar una deuda de justicia y de memoria que teníamos con este poeta tan nuestro”, ha señalado el alcalde jiennense, Julio Millán.

“La vinculación de Miguel Hernández con la provincia de Jaén se remonta a dos acontecimientos trascendentales en su vida, primero por su condición de comisario de cultura para dirigir el periódico Altavoz del Frente Sur, y segundo porque su esposa, Josefina Manresa, nació en Quesada”, ha recordado a EFE José Martínez Liébana, director de la Fundación Legado Miguel Hernández de Jaén.

La ruta ha continuado por el refugio antiaéreo de la plaza de Santiago, donde han vuelto a recitarse versos hernandianos y a rememorar el bombardeo de esta ciudad el 1 de abril de 1937, que se saldó con 159 muertos y decenas de heridos.

Posteriormente, los participantes en este paseo literario han marchado hacia el Centro Cultural Baños Árabes, visitando la sala Miguel Hernández, para acabar en el Hospital San Juan de Dios, donde se custodia parte del legado hernandiano que la Diputación de Jaén adquirió en 2013 por tres millones de euros cuando se encontraba abandonado en la caja fuerte de un banco de Elche (Alicante).

Fue durante su estancia en Jaén cuando Miguel Hernández escribió algunos de sus poemas más señalados recogidos en su libro 'Viento del pueblo', y desde luego uno de ellos, 'Aceituneros', que desde 2012 pone letra al himno de la provincia de Jaén.

Miguel Hernández llegó a Jaén el 2 de marzo de 1937. Tras causar baja en la 1ª Brigada Móvil de Choque del Quinto Regimiento, donde ejercía como jefe del departamento de Cultura bajo el mando del novelista cubano Pablo de la Torriente Brau, el poeta fue destinado al 'Altavoz del Frente Sur' en calidad de comisario de cultura con una misión muy clara: colaborar en la redacción de prosa y poesía de guerra para su publicación en los periódicos y octavillas del frente.

Cuando ocurrió el bombardeo de Jaén el poeta se encontraba cubriendo la batalla de Peñarroya o en la defensa de Medellín, pero su esposa sí fue testigo directo de los bombardeos.

El deseado viaje de la pareja a Quesada, en cuyo museo se custodia otra parte importante del legado de Miguel Hernández, jamás llegó a realizarse. No hubo reencuentro entre ambos en tierras andaluzas “pero permanecerán en Jaén los recuerdos de amor, guerra y poesía más intensos del poeta”, ha indicado la poetisa Lola Fontecha durante el paseo literario de este sábado.

La vicerrectora de Cultura de la Universidad de Jaén, Marta Torres, ha sido la encargada de leer el manifiesto en el aniversario de la muerte de Miguel Hernández, que ha incluido la lectura de algunas de las cartas que el poeta alicantino se cruzó con poetas como Vicente Aleixandre o el filósofo y pedagogo Francisco Giner de los Ríos. EFE

gd/bfv/ros

(Foto) (Vídeo)

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