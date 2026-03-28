C.Madrid avisa de que Sánchez está dispuesto a "vender lo que sea" tras petición de País Vasco de trasladar el Guernica

De acuerdo con declaraciones recientes del consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, el debate político sobre el futuro del cuadro 'Guernica' de Pablo Picasso se ha intensificado tras la decisión del Museo Reina Sofía, que desaconsejó de manera tajante el traslado temporal de la obra al Museo Guggenheim de Bilbao, solicitud realizada por el Gobierno Vasco. De Paco señaló que la petición del Ejecutivo vasco pretende lograr “más votos en su feudo” y criticó la postura adoptada tanto por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como por el lehendakari Íñigo Urkullu y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en este proceso.

Según informó la agencia Europa Press, durante una visita a la recientemente rehabilitada Iglesia de San Sebastián, el consejero madrileño acusó a Sánchez de estar dispuesto a “vender lo que sea” con el objetivo de permanecer en la Moncloa, lo que incluiría medidas que, a su juicio, ponen en peligro el patrimonio cultural español. “Tenemos a un presidente del Gobierno que está absolutamente secuestrado, que vende lo que haya que vender, salvo su silla en la Moncloa. Él quiere permanecer en la Moncloa y está dispuesto a vender lo que sea. Por supuesto, nuestro patrimonio”, afirmó de Paco.

El medio detalló que el Museo Reina Sofía, institución donde se encuentra expuesta la obra de Picasso, publicó el miércoles un informe técnico en el que desaconsejó “rotundamente” el traslado solicitado por el Ejecutivo vasco. El documento subrayó los riesgos asociados al transporte de obras de arte de este calibre, citando las “vibraciones inevitables” y las posibilidades de “nuevas grietas, levantamientos y pérdidas de la capa pictórica, así como desgarros”. El museo advirtió que cualquier desplazamiento de la pintura podría tener consecuencias irreversibles para la conservación del ‘Guernica’.

El Gobierno Vasco, por su parte, defendió su propuesta alegando que la solicitud responde a una motivación simbólica y política. Fuentes del Ejecutivo autonómico afirmaron, según recogió Europa Press, que trasladar el 'Guernica' supondría “una reparación simbólica y política” al pueblo vasco y enviaría “un mensaje al mundo” en el contexto geopolítico actual. Asimismo, se aclaró que la petición no consistió en solicitar un análisis sobre la conservación de la obra, sino un informe sobre las condiciones que permitirían su traslado con garantías.

El consejero de Paco amplió sus críticas al ministro Urtasun, asegurando que “no es apto para su trabajo” y que “es el que tendría que haber salido a defender el mandato constitucional de protección del patrimonio”. Según publicó Europa Press, sostuvo que la falta de respuesta adecuada por parte del Ministerio agrava el conflicto entorno a la obra de Picasso.

La controversia ha elevado las tensiones entre el Gobierno central y el autonómico vasco, mientras que expertos y autoridades culturales advierten sobre los riesgos técnicos y patrimoniales de la operación. El consejero madrileño declaró que “esta conjunción entre un presidente secuestrado, un lehendakari que quiere votos y un ministro de Cultura que no hace su trabajo nos lleva a esta sin razón de ir contra los informes técnicos que desaconsejan rotundamente el traslado del ‘Guernica’. Pero hoy es el 'Guernica' y mañana puede ser el Museo del Prado o el Reina Sofía en su conjunto”.

El debate continúa encendido, con el ‘Guernica’ en el centro de una disputa política y técnica que moviliza a administraciones, instituciones culturales y expertos en conservación, sin que hasta el momento se haya alcanzado un consenso sobre el futuro traslado de la obra.