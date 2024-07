Adelante "levanta la voz por una financiación singular" para Andalucía: "Ni PP ni PSOE lo hacen"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha manifestado sobre el acuerdo entre el Gobierno y ERC para Cataluña que le gustaría que en Andalucía la política no tuviera que depender todos los días de lo que sucede a 1.000 kilómetros de aquí" y que le "preocupa que nadie --por PP y PSOE-- defienda la singularidad de Andalucía". "No le vamos a hacer el juego a la derecha diciendo que el avance de derechos en Cataluña perjudica a Andalucía, pero este acuerdo es una nueva reedición de todos los acuerdos que han firmado los gobiernos centrales del PSOE y del PP siempre para beneficiar a las élites catalanas", ha manifestado en declaraciones a los periodistas García, que ha añadido que "siempre hemos salido perdiendo los andaluces". El portavoz de Adelante ha afirmado que le gustaría "que hubiera una izquierda, que no la hay en el Gobierno central, que siendo de izquierda, defendiendo los servicios públicos y la progresividad de los impuestos, también defendiera Andalucía". "Quiero que se defienda Andalucía y para eso quiero que alguien levante la voz y diga quiero un sistema de financiación que reconozca la singularidad de Andalucía", ha añadido García, que ha asegurado que no le preocupa la singularidad de Cataluña sino que nadie defienda la singularidad de Andalucía. En este sentido, ha incidido que lo que quiere es "que alguien defienda que mientras que haya un nuevo sistema de financiación tiene que haber un fondo de nivelación para Andalucía, una progresividad fiscal, que los ricos paguen más impuestos y no lo que hace Juanma Moreno que es recortárselos". "Quiero que se defienda la bandera de Andalucía y eso no lo puede hacer la derecha, que está siempre pensando en criticar a Pedro Sánchez, ni lo puede hacer el gobierno del PSOE y Sumar, que está siempre pensando en beneficiar a las élites catalanas", ha insistido el portavoz de Adelante Andalucía, que ha asegurado que "eso solo lo puede hacer una izquierda que sea andalucista".

