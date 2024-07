Sumar pide crear alquiler indefinido y meter el arrendamiento vacacional y de habitaciones en la regulación de precios

Sumar ha registrado una serie de enmiendas aprovechando la tramitación de la Ley sobre eficiencia judicial y protección de consumidores para habilitar contratos de alquiler residencial indefinidos y se incluya también el alquiler vacacional y de habitaciones en el mecanismo de control de precios en las zonas de mercado tensionado. También plantea en sus modificaciones a esta normativa otra de las propuestas del grupo plurinacional, consistente en que se pueda delegar a los ayuntamientos, especialmente en grandes ciudades, la posibilidad de declarar zonas tensionadas de mercado de vivienda. Con ello, pretende reaccionar a la "inmovilidad" de diversos gobiernos autonómicos para desplegar esta medida, recogida en la Ley de Vivienda. EL PSOE PLANTEA ELIMINAR LAS GOLDEN VISA El socio minoritario del Ejecutivo traslada varias propuestas en materia de vivienda, por vía enmienda, dentro de esta norma de eficiencia judicial y defensa de los consumidores, después de que el PSOE introdujera también haya planteado la eliminación 'Golden Visa' para los extranjeros no residentes en la Unión Europea que invierten más de 500.000 euros en vivienda, una medida que se inició en 2013 durante el Gobierno del Partido Popular (PP). Los socialistas incluyen también la eliminación de estos visados tanto en el ámbito empresarial como a las denominadas inversiones empresariales, es decir, en las dirigidas a depósitos bancarios, deuda pública, acciones, fondos de inversión y proyectos empresariales de interés general. A su vez, impulsan otra modificación a este texto para que las comunidades de propietarios tengan capacidad para decidir si permiten o vetan el establecimiento de pisos turísticos en su bloque de edificios. DAR SEGURIDAD A LAS FAMILIAS Y FRENAR LA "ESPECULACIÓN" Por su parte, Sumar pide un cambio en la Ley de Arrendamientos Urbanos para que la duración del alquiler pueda ser indefinida, al defender que esta medida aportará "seguridad y estabilidad a las familias, así como arraigo en los barrios". De esta forma, se da la opción en caso de habilitar esta modalidad contractual a que el arrendador pueda recuperar la vivienda justificando que la destinará como vivienda permanente para él o sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción, o para su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial. Mientras, plantea una modificación dirigida a incluir que las administraciones "competentes" en materia de vivienda puedan declarar zonas de mercado tensionado para aplicar una regulación de precios del alquiler, de cara a que los consistorios puedan solicitar la puesta en marcha de esta fórmula. En varias ocasiones Sumar ha criticado que las autonomías gobernadas por el PP boicotean el despliegue de este sistema de control de precios del alquiler, dado que en la Ley de Vivienda se pauta que deben ser los ejecutivos autonómicos quienes la soliciten. Para Sumar, las administraciones tienen que poder tener este mecanismo, sobre todo en los ámbitos territoriales en los que exista "un especial riesgo de oferta insuficiente de vivienda para la población, en condiciones que la hagan asequible para su acceso en el mercado". Y una de las novedades es incluir en este instrumento la regulación parcial de habitaciones de una vivienda, no solo del inmueble completo, y la modalidad de arrendamiento vacacional (alquiler por temporada). SE ESTÁ EXPULSANDO A LAS FAMILIAS DE LOS BARRIOS Sumar reivindica que España debe "avanzar hacia una segunda descentralización" que aporte "mejor financiación y herramientas" a las entidades locales, particularmente a las grandes ciudades. "La vulneración del derecho a la vivienda ahora mismo no solamente tiene un impacto negativo en las personas o familias afectadas sino en la vulneración al derecho a la ciudad al expulsar las familias de los barrios para ser sustituidas por establecimientos residenciales para turistas. España debe dar mayor protección a las familias inquilinas ante un mercado inmobiliario indolente y una regulación que ha favorecido históricamente la especulación inmobiliaria y el rentismo", alega Sumar en sus enmiendas. En consecuencia, establecer que regular el precio el alquiler de habitaciones y los pisos turísticos "corregirá los abusos que puedan estar haciéndose por parte de fondos buitre y rentistas para burlar la legislación actual". El portavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón, ha explicado tras el registro de estas enmiendas que "la garantía del derecho a la vivienda es la gran asignatura pendiente en España" que se ha convertido en un "agujero negro que se traga todo el resto de políticas sociales y de redistribución de la riqueza". El portavoz de Vivienda de Sumar y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha indicado que estas enmiendas son "indispensables" para garantizar el derecho a la vivienda, y que se trata de "implantar medidas que paren la subida de precios frente a la "especulación y aporten seguridad a las familias y a las personas más jóvenes" en las ciudades.

