Espadas exige a Antonio Sanz (PP-A) que "deje de calumniar y mentir con su cacería política" contra el PSOE por los ERE

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha exigido este viernes al consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz (PP), que "deje de calumniar y mentir con su cacería política" contra los socialistas por el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tras las resoluciones del Tribunal Constitucional (TC) que han estimado parcialmente recursos de amparo de condenados en la conocida como 'pieza política' de dicho caso, entre los que figuran los expresidentes socialistas de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. En un comunicado, Juan Espadas ha reaccionado a unas declaraciones de Antonio Sanz, quien este viernes ha sostenido que los socialistas deben "pedir perdón" por este caso, y ello después de que el líder del PSOE-A anunciara este jueves la interposición de querellas por supuestas injurias y calumnias contra once políticos de PP y Vox por declaraciones relacionadas con el caso de los ERE. El líder del PSOE-A ha replicado al consejero de la Presidencia --hacia quien se dirige una de dichas demandas socialistas-- que "lo que tiene que hacer tanto él como el PP es dejar de calumniar, y acatar las sentencias del TC", sobre todo teniendo en cuenta que el propio Sanz --ex secretario general del PP-A-- "era la parte acusadora y ha perdido", según ha remachado. "Son las reglas de juego del Estado de Derecho. Respétenlas y dejen de mentir con su cacería política", ha sentenciado el líder socialista en Andalucía. Desde el PSOE-A han apuntado que Antonio Sanz es uno de los once miembros del PP y de Vox que han sido denunciados por el partido por los presuntos delitos de injurias y calumnias, "cometidos con publicidad", teniendo en cuenta que, "tras la clara sentencia del TC, han continuado atentando contra el honor y la imagen, sin justificación y volviendo a sobrepasar los límites objetivos de la libertad de expresión", según señala la denuncia socialista. Espadas anunció este jueves en el Parlamento de Andalucía la presentación de estas denuncias al seguir "mintiendo tras vivir 14 años del cuento" y con el objetivo de que "recapacitaran y corrigieran" su modo de actuar". "El TC lo ha dejado claro. No ha habido ningún complot del PSOE y de los gobiernos socialistas para defraudar dinero a las y los andaluces", subrayó Espadas durante la sesión de control al Gobierno andaluz en el pleno del Parlamento, añadiendo que el alto tribunal ha dicho "alto y claro" que el PP lleva "relatando una historia falsa a las y los andaluces desde hace 14 años". Junto a Sanz, también han sido denunciados los 'populares' Antonio Repullo, José Antonio Nieto, Elías Bendodo y Miguel Tellado, así como los miembros de Vox Manuel Gavira, Javier Cortés, Ana María Ruiz, Gonzalo García Polavieja, Fernando Rodríguez Galisteo y María José Millán.

