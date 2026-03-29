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Los mexicanos, con opinión dividida por la inseguridad y la fiebre del México-Portugal

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México, 28 mar (EFE).- Los mexicanos dividieron este sábado su opinión por la inseguridad que aqueja al país y la efervescencia por el juego México-Portugal en la reapertura del Estadio Azteca.

“Es un tema lamentable que el gobierno se centre en estos arreglos, ante la crisis de desapariciones en la que necesitamos recursos para investigar todos los casos”, subrayó una de las madres buscadoras de sus hijos desaparecidos, que bloquearon una de las avenidas aledañas al Azteca.

El juego entre ambas selecciones provocó protestas de asociaciones que reclaman por la crisis de desaparecidos que existe en el país y reclaman atención de las autoridades.

“Nuestra intención no es detener el Mundial, sabemos que la gente se quiere divertir, lo que queremos decir es que mientras adentro celebran, nosotros afuera lloramos la desaparición de casi 6.000 familiares en la Ciudad de México y casi 134.000 en el país”, puntualizó la mujer.

El otro lado de este partido lo ofrecieron los aficionados que ya sea por las pantallas que se colocaron en el centro de la capital o de manera directa en el estadio disfrutaron del espectáculo.

Entre ellos, el común fue la decepción porque Cristiano Ronaldo, la estrella de Portugal, no asistió por estar lesionado.

“Estoy muy emocionada porque es la primera vez que voy a ver a la selección. Decepciona que no viene Cristiano, porque es el jugador más grande de la historia, así que sí es una fuerte decepción que no venga”, afirmó Leticia en su camino al estadio.

“Quería conocerlo ahora que se le hicieron estas remodelaciones para el Mundial. Es una pena que no venga Cristiano, nos sentimos un decepcionados, pero entendemos que se cuida para el Mundial”, señaló Sergio García, quien viajó desde Tecate, Baja California, para ver el juego. EFE

(vídeo)

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