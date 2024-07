El empresario Barrabés recurre la decisión del juez de investigarle en el 'caso Begoña Gómez'

El empresario Juan Carlos Barrabés ha recurrido la decisión del titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid de investigarle en el denominado 'caso Begoña Gómez' al considerar que carece de justificación alguna, por lo que ha reclamado también que se anule la declaración prevista para el lunes 29 de julio. En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, su abogado defiende que no hay motivos que justifiquen el cambio de su condición de testigo a investigado. Se ampara en los dos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para afirmar que las adjudicaciones a su empresa "se produjeron con absoluta normalidad". "No estamos intentando invocar en este momento la sin duda nulidad de la declaración efectuada como testigo que pudiera producirse, sino que, mediante este recurso ponemos de manifiesto que de lo actuado no se deduce razón alguna para prestar declaración como investigado o dirigir la investigación contra el Sr. Barrabés", apunta. (((HABRÁ AMPLIACIÓN)))

