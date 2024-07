Feijóo denunciará este miércoles "la debilidad" parlamentaria de Sánchez en una reunión con sus diputados y senadores

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reunirá este miércoles a los diputados, senadores y eurodiputados del Grupo Popular para hacer balance del curso político y visualizar que hay "alternativa" frente a la "debilidad" parlamentaria del Gobierno de Pedro Sánchez, según han indicado a Europa Press fuentes del partido. En ese encuentro, y después de las derrotas parlamentarias de este martes en el Pleno del Congreso en el debate de los objetivos de estabilidad y la Ley de Extranjería para repartir menores migrantes, Feijóo anunciará las medidas que considera que "deben llevarse a cabo si Pedro Sánchez no da un paso al frente", según ha desvelado esta noche la secretaria general del PP, Cuca Gamarra. El encuentro, previsto a partir de las 13.30 horas en el Senado, se producirá tras la última sesión plenaria en la Cámara Alta para designar a diez vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al magistrado del Tribunal Constitucional tras el acuerdo sellado entre el Gobierno y el PSOE hace un mes. Feijóo aprovechará para hacer balance del curso político ante sus parlamentarios, como ya hizo este lunes ante la Junta Directiva Nacional del PP --máximo órgano del partido entre congresos--, donde reivindicó a su partido como "la alternativa política sólida" frente "a la decadencia, a la parálisis, al conformismo y al egoísmo de Sánchez". "No hay que resignarse", dijo a los suyos, para añadir que, "hay otro camino" y "pronto habrá otro Gobierno". FEIJÓO HA PEDIDO LA DIMISIÓN DE SÁNCHEZ Feijóo aludirá a los casos de presunta corrupción que, según el PP, afectan al Gobierno, al PSOE y a su entorno. Este lunes ya pidió la dimisión de Sánchez tras conocerse la decisión del juez que investiga a Begoña Gómez de citarle a declarar en calidad de testigo el próximo 30 de julio. Según el líder del PP, Pedro Sánchez debe redactar su "definitiva carta" de dimisión y marcharse, siguiendo el mismo consejo que dio en 2017 al entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy cuando fue a declarar como testigo por el 'caso Gürtel'. Los 'populares' consideran que las derrotas parlamentarias de este martes en el Pleno del Congreso constatan su "debilidad" parlamentaria. Por eso, la secretaria general del PP dijo anoche que debe entender que su "tiempo ha terminado". "Sánchez debe reflexionar sobre la situación a la que ha llevado a nuestro país y es el momento de que él se pronuncie. Mañana será el momento en el que el presidente Feijóo anuncie las medidas que considera que deben llevarse a cabo si Pedro Sánchez no da un paso al frente", afirmó Gamarra.

