Ayuso cree que independentistas están en el momento perfecto para sacarle "los ojos a Sánchez", al estar "debilitado"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha considerado este martes que los independentistas catalanes están "en el momento perfecto" para sacarle "los ojos" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Cuanto más debilitado está el presidente, más dinero nos quitan a todos los españoles. Así que está el escenario idóneo para ello, teniendo en cuenta que ahora le quiere dar otros 1.500 millones de euros, más los 15.000 millones de euros que pretenden condonarles", ha esbozado en declaraciones a los periodistas, tras la inauguración de los puentes en Aldea del Fresno. A su parecer, los independentistas "no saben gestionar", son "una ruina". Y es que considera que "cuánto más descentralizada está España, peor le va a los catalanes en manos de esta gente". En este sentido, ha sostenido que están "hundiendo las clases medias", "fritas a impuestos, a normas inasumibles, y que no se aplican en ningún lugar de España". "Tenemos que estar siempre viendo cómo manosean el dinero todos los españoles para comprarle el perdón a los independentistas para fabricar a nuestra costa otra nación, encima. Y esto que lo presida y lo dirija el propio presidente de España es lo que no pasa en ningún lugar del mundo y me parece un escándalo", ha subrayado. En este sentido, ha insistido en que lo que más le preocupa es que "cuánto más débil está el presidente, más traga con todo lo que le imponen los independentistas". "Por tanto, le van a sacar los ojos a él y a todos los demás", ha zanjado.

