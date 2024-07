Alfonso Rueda exige al Gobierno que convoque la conferencia de presidentes, "imprescindible y obligatorio legalmente"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha insistido en exigir al Gobierno la convocatoria de la Conferencia de Presidentes de forma "inmediata" ya que, de no hacerlo, aprobarán recurso por incumplimiento el próximo lunes en la reunión del Consello. Para Rueda, su celebración es "imprescindible", además de "obligatorio" desde el punto de vista legal. "El presidente del Gobierno lleva meses incumpliendo la ley. Es cierto que había que dejar un plazo prudencial pero no tuvimos absolutamente ninguna noticia y, mientras, estamos viendo como muchas de las cosas que pedíamos que se tratara en la Conferencia de Presidentes están siendo decididas de forma unilateral por el presidente, sin hablar con las comunidades autónomas", ha defendido Rueda en declaraciones a los medios este martes tras participar en la entrega de vehículos a agentes ambientales. Para Rueda, la convocatoria de la conferencia es algo "beneficioso, necesario e imprescindible", además de "obligatorio desde el punto de vista legal". Ante esta actitud del Gobierno central, apunta, la Xunta de Galicia recurrirá la no convocatoria. "Ojalá no fuese necesario, ojalá que el Gobierno entre cuanto antes en razón porque lo que queremos es hablar. Es un derecho y es también una obligación para el presidente del Gobierno", ha asegurado. FALTA DE DIÁLOGO SOBRE LA LLEGADA DE MIGRANTES El responsable del Ejecutivo gallego ha valorado también la modificación de la Ley de Extranjería que se debate este martes en el Congreso. A este respecto, Alfonso Rueda ha vuelto a pedir "hacer las cosas bien" en todo lo que tiene que ver con la acogida de migrantes y ha censurado que lo que quiere hacer el Gobierno es "modificar la ley para decir que es obligatorio para las comunidades acoger migrantes". Critica Rueda la falta de diálogo del Ejecutivo central, censurando que "todo lo que tiene ver con la planificación previa, todo lo que tiene que ver con la financiación necesaria para atender a estas personas; todo esto que es un drama humano, el Gobierno está tratando de sacárselos -- a los migrantes -- de encima mandándolos a las comunidades autónomas". "Todo lo que tiene que ver con planificar todo esto bien, no le merece la pena hablarlo", afea. Por contra, ha apuntado, ha reivindicado la "buena voluntad" de Galicia respecto a la acogida de migrantes, tanto con los menores acordados en la conferencia sectorial de hace unas semanas como con los adultos que se prevé que lleguen a Galicia en unos días. Asimismo, señala que de convocarse finalmente la conferencia de presidentes, este tema debería ser uno de los abordados. "El Gobierno lo tiene fácil: si quiere que se apruebe esta ley lo que tiene que hacer es hablar con las comunidades autónomas para que las cosas se hagan bien desde el principio", "No tenemos ningún ánimo de negarnos a acoger a estas personas, que vienen huyendo de auténticos dramas (...). Desde luego, no vamos a hacer como los socios del Gobierno, que se niegan directamente a atender a estas personas", ha aseverado, insistiendo en la necesidad de disponer de información para atender "lo mejor posible" a estas personas y "favorecer su integración". Por último, ha vuelto a reprochar las palabras de algunos miembros del Ejecutivo central, que apuntaban a que Galicia no estaba dispuesta a acoger migrantes; "insinuaciones falsas" para Rueda, teniendo en cuenta que Galicia es "ha sido un pueblo de migrantes durante muchísimo tiempo". "Creo que tenemos la mente suficientemente abierta como para saber cuando tenemos que ayudar. Precisamente como sabemos cómo hay que ayudar, queremos hacer las cosas bien. No queremos que esto sea simplemente lo que está haciendo el Gobierno de sacarse a esta personas de encima, distribuyéndolas obligatoriamente por las comunidades sin que sean escuchadas", ha reiterado.

