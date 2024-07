PP exige explicación al alcalde de San Fernando de Henares por puntos violeta contratados con la empresa de Isabel

El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha reclamado al alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa (PSOE), explicaciones por los puntos violeta y su adjudicación, mientras que el secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha defendido que el regidor ha sido transparente. Ha sido en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces celebrada en la Asamblea de Madrid respondiendo a la presunta vinculación de este ayuntamiento con los contratos firmados con la empresa que la directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García, tiene con su pareja, Elisabeth García, y con los que habrían facturado 250.000 euros. Díaz-Pache ha reclamado al regidor que explique si está contratando "por otros motivos como la preión de alguna entidad" en vez de seguir los criterios establecidos, mientras que sobre Isabel García ha planteado que si no es capaz de "explciar el ajuste a la ley" de esta contratación "debería dejar el cargo inmediatamente". Tras conocerse las informaciones sobre estas adjudicaciones la ministra de Igualdad, Ana Redondo, --quien designó a Isabel García-- le pidió que diera "todas las explicaciones, que hubiera transparencia" y que la información saliera para aplicar "luz y taquígrafos". A esta reclamación se ha referido Lobato, quien se ha mostrado "a la expectativa". " Yo me alegro de que algunos ayuntamientos con absoluta transparencia hayan abierto puertas y ventanas para que se conozca en detalle toda la documentación referente a estos casos", ha apuntado el socialista tras ser preguntado específicamente por el caso de San Fernando de Henares. Ha expuesto, al ser preguntado por si debería dimirit la diretora del Instituto de la Mujer, que los cauces para reclamarle la información e han puesto en marcha y que esperan a que "se produzcan". Por su parte, la portavoz adjunta de Más Madrid, María Pastor, se ha limitado a decir que debería haber dimitido ya y que no debería haber ocupado ese cargo desde un principio porque estaba "inhabilitada políticamente por sus posicionamientos y opiniones sobre las mujeres trans" vertidos en redes sociales que marcaron su inicio al frente del organismo. En último lugar, el portavoz adjunto de Vox en la Asamblea José Antonio Fúster ha asegurado que este presunto caso es una muestra de que "hay quien quiere perpetuar una situación que parece de indefensiónd e lasmujeres" para poder mantener el "negocio de un feminismo radical". "Lo hemos denunciado muchísimas veces, este negocio permanente, pero aquí ahora mismo se ve con una claridad meridiana", ha recalcado Fúster, quien también ha pedido la dimisión de Isabel García.

