El Rey: "La prensa nos invita al pensamiento y la reflexión que despierta conciencias"

El Rey Felipe VI ha puesto en valor la prensa que, "además del valor supremo de la información", también "persigue un bien superior" que "nos invita al pensamiento y a la reflexión, despierta conciencias" y que, desde el conocimiento de lo que ocurre, "nos ayuda a comprender mejor el mundo". Así se ha pronunciado el monarca durante la 104 edición de los premios Cavia, Luca de Tena y Mingote, concedidos por el diario 'ABC', y que, en esta ocasión, han recaído en el cineasta Rodrigo Cortés, la mítica corresponsal de TVE Rosa María Calaf y el fotógrafo de la agencia AFP Said Khatib. El jurado, presidido por el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, ha estado integrado por Pepa Bueno, Joaquín Manso, Mar Domínguez, José Miguel Santamaría y Julián Quirós. El Rey ha destacado el "inmenso talento de los galardonados" que, con su "estilo y criterio", han demostrado "calidad literaria, lucidez analítica, inquietud intelectual, sagacidad periodística y, en definitiva, pasión por contar las cosas que pasa". Felipe VI ha subrayado la importancia y responsabilidad de los medios de comunicación en un panorama que, con la revolución digital del siglo XXI, "se ha visto ampliado de manera exponencial con la irrupción de nuevos formatos y también de nuevos actores". Al hilo, ha defendido la "notable capacidad de adaptación" de los medios y, en concreto, "la vigencia de lo que se conoce como gran prensa", que "ha sabido responder a cada etapa sociológica, a la tecnología del momento y a los distintos avatares históricos y profesionales". Sobre el director de cine Rodrigo Cortés, el Rey ha dicho que además de ser "un cineasta de gran talento", es "un escritor de periódicos y libros que se sabe el oficio y la responsabilidad que conlleva con el lector". "A diario, desarrolla en el 'Verbolario' de ABC, un estupendo diccionario paralelo que, a través de una creatividad divertida, irónica y desbordante, siempre te invita a pensar en el envés de las palabras, provocando al instante un chispazo de alerta que, cuando no termina en un pensamiento, concluye con una sonrisa", ha indicado. De la excorreponsal, Felipe VI ha recordado que no es la primera vez que tiene el honor de entregar el premio a una "pionera del reporterismo español de su generación". "Referente indiscutible en el mundo del periodismo, ha defendido siempre la máxima de que la información ha de estar al servicio de los hechos y no al revés", ha asegurado sobre Calaf. Por su parte, el monarca ha reivindicado que las fotografías de Said Khatib "nos vuelve a recordar el infinito poder de una imagen; el duradero mensaje que transmite y que va mucho más allá de ese instante concreto, de ese segundo, en el que pudo captar la vida de cinco personas", ha dicho sobre la instantánea premiada que refleja el duro momento en el que una familia atraviesa en su coche el centro de Rafah, semiderruido por la guerra.

