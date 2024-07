Elustondo destaca lo difícil que es contar con minutos por la exigencia del día a día

San Sebastián, 16 jul. (EFE). - El defensa central de la Real Sociedad Aritz Elustondo destacó este martes lo difícil que resulta contar con minutos en el equipo debido a la "exigencia" que existe en el día a día.

"El míster no regala minutos y eso es lo bueno, la competencia que hay en cada competición. El equipo afronta la pretemporada con ganas y con mucha hambre" añadió el de Beasain.

En una rueda de prensa posterior al entrenamiento en Zubieta, el central 'sacó pecho', ya que "la ambición, la exigencia, la competencia y todo lo que se ha conseguido hasta el momento hablan muy bien del trabajo que se hace en nuestro día a día".

Preguntado por sus compañeros que han faltado estos días debido a la Eurocopa y a su consecución del título, Elustondo recalcó que "falta gente por un buen motivo". "Es para estar orgulloso el tener unos compañeros como ellos. Tengo ganas de verlos, darles un abrazo y de volver a estar juntos en el día a día", apuntó.

Tuvo palabras de especial reconocimiento a su capitán Mikel Oyarzabal, héroe de la final frente a Inglaterra. "Es el que más se merecía meter ese gol. Es fruto del trabajo y de cómo es él, así le ha venido la recompensa", dijo.

Una Eurocopa de la que puede que no vuelvan los cinco futbolistas de la Real, ya que la continuidad de Mikel Merino y sobre todo de Robin Le Normand está en el aire, un asunto sobre el que Elustondo optó por evitar una respuesta certera.

"Lo vivimos con mucha tranquilidad. Vosotros sabéis más que nosotros. No sé qué decir a esa pregunta porque no me quiero mojar en nada", afirmó.

En el apartado de altas está Sergio Gómez, quien disputará los Juegos Olímpicos de París junto a Beñat Turrientes y Jon Pachecho.

Sobre el badalonés, Elustondo destacó que si está es porque, al final, "es muy bueno".

"Puede aportar su fútbol en muchas posiciones y tenemos ganas ya de tenerlo por aquí, aunque obviamente les deseo lo mejor en los Juegos Olímpicos", concluyó. EFE

