El Gobierno vuelve a defender la independencia del CIS y niega que sus encuestas sigan la estrategia de Moncloa

El Gobierno ha vuelto a defender la independencia del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que preside José Félix Tezanos, y ha descartado que las encuestas del sociólogo socialista sigan una estrategia afín a Moncloa. Ha sido en respuesta a una batería de preguntas registradas por diputados del PP que pedían explicaciones sobre por qué las predicciones del CIS "siempre" benefician al PSOE, si el objetivo de sus encuestas es movilizar al electorado de izquierdas o si desde el Ejecutivo consideraban que "faltar a la verdad" en estos vaticinios electorales podría considerarse prevaricación. Sin embargo, en su escrito, recogido por Europa Press, el Ejecutivo reitera que el CIS es un organismo "independiente" y "transparente" cuya labor se lleva a cabo bajo los principios de "objetividad" y "neutralidad". HA ACERTADO EN 37 OCASIONES Asimismo, vuelven a subrayar que las estimaciones que realiza el CIS "no son predicciones" sino una "medición del apoyo electoral a cada partido" en un momento concreto y que por lo tanto "no benefician a ningún partido político en concreto" y tampoco "obedecen a ninguna estrategia del Gobierno". "Sobre el CIS pueden existir opiniones diferentes, pero la colaboración de la población respondiendo a las encuestas del CIS indica que no existe desprestigio", aseguran desde el Gobierno de Pedro Sánchez. En ese mismo escrito también califican como "imposible" que el organismo sociológico "falle" o "falte a la verdad" en sus predicciones dado que el CIS publica "todos" los datos y también explica "detalladamente" el sistema de estimación que utiliza. Por último, desde el Ejecutivo respaldan a Tezanos y defienden que desde el año 2018 hasta la actualidad, el sociólogo ha acertado el partido ganador de las diferentes elecciones que se han celebrado hasta en 37 ocasiones.

