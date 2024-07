La triatleta paralímpica Marta Francés afirma que participar en París 2024 es un sueño

Puertollano (Ciudad Real), 13 jul (EFE).- La triatleta paralímpica Marta Francés (Puertollano, 1995), con un palmarés que incluye el título de campeona de Europa y subcampeona mundial en triatlón, se prepara ahora para su participación en los Juegos Paralímpicos de París 2024, "un sueño" que ha perseguido con determinación y esfuerzo a lo largo de los años.

En una entrevista con EFE, Marta Francés, que sufre una discapacidad de hemiparesia lateral izquierda, pérdida de equilibrio y coordinación, ha explicado cómo a los 16 años, durante sus entrenamientos, comenzó a experimentar mareos recurrentes y, tras una consulta con el traumatólogo y un posterior TAC, se le detectó un tumor en el cerebelo.

"Me derivaron al neurólogo y luego al neurocirujano. El tumor estaba creciendo y por eso me mareaba", ha rememorado Francés.

Fue sometida a una cirugía de urgencia para extirpar el tumor canceroso, pero la primera operación no tuvo el resultado esperado, lo que requirió una segunda intervención que, aunque eliminó el tumor, dejó secuelas físicas significativas.

"Después de la operación no me podía mover porque estaba muy débil, solo movía la boca y los ojos. Mi lado izquierdo no iba bien. Empecé a caminar de cero", ha recordado.

La rehabilitación fue dura, pero Marta Francés encontró en el deporte una vía para su recuperación.

Con la ayuda de terapia y un neurofisio, comenzó a nadar y a entrenar en un gimnasio, lo que marcó el inicio de su carrera en el alto rendimiento.

"A los seis meses empecé a trotar y siempre lo cuento porque me enorgullece. Lo achaco al deporte", ha señalado Marta Francés, que continuó su formación académica en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en Madrid, donde, después de un año de preparación física, obtuvo la formación universitaria que siempre había soñado. Además, cuenta con un máster en biomecánica deportiva.

Su incursión en el triatlón comenzó en 2019, cuando compañeros de la piscina le propusieron participar en un triatlón como hobby.

"Cuando lo hice me encantó y recuperé la chispa del deporte", ha explicado.

En su primer año de competición, ganó dos medallas en la Copa del Mundo: un oro y un bronce, y a los cinco meses, se proclamó campeona de Europa, lo que la llevó a plantearse la posibilidad de participar en los Juegos Paralímpicos.

Actualmente, Francés ocupa la segunda plaza en el ranking femenino de la categoría PTS4 (deportistas con discapacidad física moderada que compiten de pie).

"Para mí, participar en los Juegos Paralímpicos es un sueño conseguido. Nunca me lo había planteado de joven, y ahora lo veo cada vez más posible. He soñado con una medalla y significaría sentirme muy orgullosa de mí misma. He pasado muchos baches en mi vida, y creo que si tienes una pasión, puedes seguir adelante", ha afirmado.

Francés no pudo participar en los Juegos de Tokio 2020 debido a una fractura por estrés en la tibia derecha, que le obligó a estar 10 meses en recuperación, perdiendo las pruebas clasificatorias.

Entre sus reconocimientos, ha sido galardonada en Praga como la mejor paratriatleta de Europa por sus éxitos en 2023. "Significó muchísimo para mí", ha confesado.

Con un mensaje de esperanza para los jóvenes, Marta Francés ha concluido: "Siempre que se te plantee un problema, míralo con esperanza. De todo se puede salir, y rodearse de las personas que te quieren es fundamental. Con esa fuerza conjunta, se puede salir adelante".