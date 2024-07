Cataluña critica un sistema de reparto de menores "fake" que no corresponde a la realidad

Santa Cruz De Tenerife, 10 jul (EFE).- El consejero de Derechos Sociales de la Generalitat, Carles Campuzano, ha indicado este miércoles que, en los términos actuales, Cataluña no puede avalar la propuesta de reforma de la Ley de Extranjería y en cuanto a la derivación de menores ha opinado que es un sistema de reparto "fake", que no corresponde a la realidad.

Carles Campuzano ha señalado en declaraciones a los periodistas que. en los términos de lo que se conoce. el Govern no podría avalar la modificación normativa pero, si se recogiesen sus propuestas, que fundamentalmente tienen que ver en que los problemas de sobreocupación no afectan solo a Canarias, Ceuta y Melilla, sino que afectan también otros territorios, la generalización de esta acogida y los problemas derivados de la determinación de la edad por parte de la Fiscalía, "estaríamos en condiciones de avalar".

En segundo lugar, ha continuado, el Gobierno español plantea un reparto basado en datos que no son los correctos, que son falsos, pues Cataluña no tiene 1.419 jóvenes en su sistema de protección, tiene 2.369 y por ello se ha abstenido en lo relativo al sistema de reparto.

Campuzano se ha mostrado sorprendido de que las comunidades autónomas del Partido Popular hayan rechazado la creación de un grupo de trabajo para abordar algunos de los problemas de fondo y crear un espacio de trabajo en la zona de la conferencia sectorial, que era "imprescindible".

"Ahí ha sido una pena porque hemos perdido la oportunidad de profundizar en lo que me parece que es imprescindible. Hay que dejar de tener una política de parches en esta materia, hay que tener una política seria, pensada en el medio y largo plazo, ordenada, que afronte las cuestiones vinculadas a qué sucede cuando estos jóvenes llegan a la mayoría de edad", ha añadido.

Ha insistido en que sin abordar estas cuestiones, difícilmente "vamos a poder ayudar de manera efectiva a Canarias pues nos limitamos a trasladar los problemas que hay en Canarias a repartirlos por toda España" y eso "no es una política seria".

Al respecto, ha señalado que Cruz Roja comunicó la semana pasada que, entre los 200 mayores de edad que habían llegado en Cataluña, había nueve menores y de aquí a final de año " vamos a superar amplísimamente el número de 31 que hoy se nos adjudicaba".

"No es un reparto que responda a la realidad del problema. En el último año y medio estamos acogiendo 832 jóvenes. En el recurso de emergencia que está situado cerca de Barcelona, más de la mitad de las personas que han llegado provienen de Canarias" en un reparto no responde al problema real que existe y, por lo tanto, "mientras no utilicemos cifras reales y serias, pues nos abstenemos".

Preguntado por el problema de las islas en este ámbito, el consejero ha señalado que "el problema de Canarias necesita que el Gobierno español tome medidas serias para afrontarlo". EFE

