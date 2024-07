Rego reclama a Interior que permita la entrada a España del joven saharaui retenido en Bilbao "por razones humanitarias"

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha pedido al Ministerio del Interior que autorice de forma provisional la entrada en España del activista saharaui Youssef El Mahmoudi, retenido en el aeropuerto de Bilbao desde hace 12 días, "por razones humanitarias", teniendo en cuenta "la situación personal y física de este ciudadano". "Devolverle a Marruecos lo pondría en grave peligro", ha apuntado. En una misiva, que ha compartido la ministra en redes sociales, ha expresado su "gran preocupación" acerca de los riesgos para el activista que, según ha recordado, "tiene un sólido y acreditado historial de persecución debido a su activismo estudiantil en defensa del Sáhara". Rego, quien dice que su departamento ha seguido el caso a través de denuncias de organizaciones como ZEHAR Errefuxiatuekin, ha señalado que no atender su petición de entrada al país para la gestión de la protección internacional "puede acarrearle grandes riesgos". "Lamentablemente, este caso nos retrotrae al de Husein Amadour, joven universitario saharaui que entró en prisión una vez fue devuelto a Marruecos", ha apuntado. La ministra ha explicado en la carta dirigida a Marlaska que el abogado del activista ha presentado una petición de autorización de entrada "por razones excepcionales de índole humanitaria" con base al artículo 25.4 de la Ley de Extranjería y del artículo 4.2 del Reglamento de Extranjería, "que establecen que se podrá autorizar la entrada en España de los extranjeros que no reúnan los requisitos establecidos cuando existan razones excepcionales de índole humanitaria, de interés público o cumplimiento adquiridos de España". Youssef El Mahmoudi será devuelvo finalmente a Marruecos el próximo domingo después de que se negara a llevarle el piloto del vuelo que viajaba este viernes a Tánger, según han confirmado fuentes policiales a Europa Press. En principio, estaba previsto que el vuelo, de la compañía Air Arabia, partiera con él a bordo a las tres de la tarde de Loiu, pero finalmente no ha sido así. Al parecer, el piloto ha estimado que el vuelo "no era seguro" con el joven y se ha negado a llevarle en el avión a Marruecos, a donde iba a ser trasladado después de que le denegaran la petición de asilo. Finalmente, será devuelto en un vuelo este domingo que tiene prevista su salida del aeropuerto de Loiu a las 17.40 horas y, según las mismas fuentes, el joven ya no tendría "inconveniente" en viajar a ese país. Este joven, que permanecerá en dependencias de la Policía Nacional en el aeropuerto de Loiu, había iniciado este pasado miércoles una huelga de hambre para denunciar el riesgo que corría de ser expulsado, y fue trasladado este jueves por la noche al hospital para ser sometido a un chequeo para comprobar su estado de salud. Tras las pruebas, sobre las dos de la madrugada fue dado de alta y regresó al aeropuerto de Loiu, donde continuará, al menos, hasta este domingo. La Audiencia Nacional denegó este pasado jueves la medida cautelar solicitada para evitar la deportación a Marruecos del joven.

