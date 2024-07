Feijóo denuncia que Sánchez tiene un "récord" de 286 millones en publicidad institucional y 160 millones en asesores

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado este miércoles que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene el "récord" de "286 millones" en publicidad institucional y "unos 160 millones" en asesores y altos cargos, algo que, según ha dicho, supone un 82% más que el Ejecutivo de Mariano Rajoy. A su entender, hay que acometer un ajuste en "el gasto público burocrático administrativo" porque está "absolutamente desbocado". En una entrevista en el podcast 'WorldCast' que dirige el empresario canario Pedro Buerbaum, influencer y fundador de la Pollería, Feijóo ha confesado que el número de asesores es algo que le "obsesiona". Según ha subrayado, él como presidente de la Xunta de Galicia durante 14 años se dedicó a reducir el número de altos cargos "un 50%" y "no pasó nada". "Nunca ha habido tantos altos cargos en España como ahora cuando la mayoría de las competencias están transferidas a las comunidades autónomas", ha declarado, para añadir que el actual Gobierno tiene 22 ministerios y el del PP tenía 13. "TENEMOS MIL ASESORES" De la misma manera, ha afirmado que hay tanto asesores como altos cargos. "Tenemos mil asesores. Y he pedido el dato de lo que cuesta esto. Pues mire, los asesores y los altos cargos cuestan unos 160 millones de euros, un 82% más que en el anterior Gobierno", ha indicado, leyendo un papel que ha llevado a la entrevista. A renglón seguido, ha denunciado el gasto del Ejecutivo en publicidad institucional, ya que, según ha dicho, asciende al "récord" de "286 millones de euros". En este punto, ha criticado que el Gobierno ahora diga que va a "controlar a los medios" cuando él es "el primer anunciador", gastando "más que Telefónica o las empresas del IBEX". Por todo ello, Feijóo ha defendido un "ajuste en el gasto público". "Hay un gasto público burocrático administrativo absolutamente desbocado. El Gobierno vive mucho mejor que los ciudadanos", ha denunciado. ACUSA AL GOBIERNO DE QUERER "INTERVENIR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN" Ante el plan de regeneración democrática que Pedro Sánchez presentará en el Congreso el 17 de julio y que incluye modificar la ley de publicidad institucional, Feijóo ha asegurado que el Gobierno va a "intervenir los medios de comunicación" cuando RTVE la dirige "una dirigente del PSOE" y la agencia EFE "el jefe de prensa del presidente del Gobierno. "Entonces, ¿cómo puede pedir ejemplaridad a los medios privados cuando resulta que estás utilizando el dinero de los españoles que financian los medios públicos para poner a personas de tu partido en la dirección de los mismos? Una contradicción obviamente", ha aseverado. Además, se ha referido al fichaje de Broncano por RTVE asegurando que "ha sido muy polémico ese contrato", dado que es "absolutamente atípico en la tradición de la televisión española". "Lo de Broncano desde luego no hay muchos antecedentes en televisión española", ha abundado. "EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA" Feijóo ha advertido que "el problema de la vivienda es uno de los problemas más importantes que tiene España en este momento". "Yo compartí vivienda cuando estudié en la Facultad de Derecho en Santiago y alquilábamos el piso por habitaciones, pero éramos estudiantes", ha dicho, para subrayar que ahora eso ocurre con personas trabajando ya e incluso necesitan que sus padres les echen una mano. Aparte de la vivienda, ha señalado que el "poder adquisitivo" es la otra "asignatura pendiente de la política económica del Gobierno". Según ha destacado, cuando la inflación es persistente, "es necesario ajustar el impuesto a la renta" y también rebajar el IVA de alimentos como la carne, el pescado y la conserva. Feijóo también ha apostado por "volver otra vez a la cultura del trabajo, donde trabajar sea distinto a cobrar una ayuda". "Si creamos riqueza, posteriormente podemos distribuirla, pero atacando la riqueza, lo único que estamos haciendo es generando más pobreza", ha avisado.

