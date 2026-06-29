‘El Hormiguero’ se despide de la temporada y presenta a sus últimos 4 invitados: un chef, un actor, una cómica y un habitual de ‘La Revuelta’

Pablo Motos, en el programa 3.000 de 'El Hormiguero'. (Atresmedia)

El programa de Pablo Motos pondrá el broche final al curso con una semana especial de solo tres emisiones en la que reunirá a una influencer de éxito, uno de los chefs españoles más reconocidos y dos actores muy queridos por el público.

La cuenta atrás para las vacaciones ya ha comenzado en El Hormiguero. El programa de Pablo Motos afronta su última semana de emisiones antes del habitual parón estival y lo hará apostando por una selección de invitados de lo más variada. Humor, gastronomía, cine y redes sociales serán los grandes protagonistas de unas entregas que servirán para despedir la temporada por todo lo alto.

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En esta ocasión, el formato de Antena 3 emitirá únicamente tres programas inéditos, ya que el miércoles 30 de junio será el último antes del descanso veraniego. A partir del jueves, la cadena ofrecerá reposiciones hasta el regreso del espacio la próxima temporada. Pese a tratarse de una semana más corta, el programa no renuncia a recibir a cuatro rostros muy conocidos, repartidos entre las tres noches.

El Hormiguero, de los programas más vistos de la televisión en España

Lunes: Esperansa Grasia

La encargada de inaugurar esta despedida será Esperansa Grasia, nombre artístico de Gemma Palacio. La creadora de contenido, que además forma parte del equipo de colaboradores de El Hormiguero, cambiará por un día su habitual papel para sentarse frente a Pablo Motos como invitada.

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Gema Palacio, conocida artísticamente como Esperansa Grasia, en 'Tu cara me suena 12' (Atresmedia)

Durante la entrevista repasará el fenómeno que ha supuesto su irrupción en redes sociales, donde acumula millones de seguidores gracias a sus vídeos cargados de humor y a sus populares parodias sobre las diferencias entre las familias españolas y estadounidenses.

Martes: José Andrés

El martes será el turno de uno de los españoles más internacionales. El chef José Andrés regresará al plató para compartir con la audiencia sus últimos proyectos profesionales y, sobre todo, hablar de la labor solidaria que desarrolla a través de su organización World Central Kitchen, con la que presta ayuda alimentaria en zonas afectadas por conflictos armados o desastres naturales.

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El chef José Andrés estrenará un nuevo programa en Prime Video (Prime Video)

Como ya es habitual en cada una de sus visitas, tampoco faltarán las anécdotas personales y las historias vividas durante sus viajes alrededor del mundo.

Miércoles: Antonio Resines y Quim Gutiérrez

El broche final llegará el miércoles con una doble visita muy especial. Antonio Resines y Quim Gutiérrez acudirán juntos para presentar Haciendo amigos, la comedia que llegará a los cines el próximo 10 de julio y en la que comparten reparto. La entrevista servirá también para despedir oficialmente la temporada antes de que el equipo de Pablo Motos cuelgue el cartel de “cerrado por vacaciones”.

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Antonio Resines muestra su cicatriz durante su visita a 'La Revuelta' (La Revuelta)

La presencia de Antonio Resines vuelve a despertar cierta curiosidad entre los espectadores. El actor es uno de los invitados más habituales de El Hormiguero, aunque en los últimos meses también ha protagonizado sonadas apariciones en La Revuelta, el programa de David Broncano en La 1.

Lejos de alimentar cualquier rivalidad entre formatos, Resines continúa manteniendo una excelente relación con ambos espacios, consolidándose como uno de los rostros más solicitados de la televisión. Además, estará acompañado por Quim Gutierrez, quien también ha demostrado tener mucha sintonía con Broncano.

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