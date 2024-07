JJpD afea las críticas a la imparcialidad del Constitucional: "No responde ante las presiones de nadie"

La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha afeado las críticas a la imparcialidad del Constitucional (TC) y ha defendido que el tribunal "no responde ante las presiones de nadie", al tiempo que ha pedido "moderación" a los políticos porque el ataque a los magistrados "solo aporta deslegitimación a una función crucial en el Estado de Derecho". En un comunicado difundido este miércoles, la asociación recuerda que la corte de garantías es la "piedra angular en la bóveda del Estado de Derecho que nuestra Constitución define y sanciona" y que "solo está sujeto" a la Carta Magna y a su propia ley orgánica. "No responde ante las presiones de nadie. Nadie puede dirigir instrucciones a los mismos que no pueden ser cesados, sancionados o perjudicados por el ejercicio de su labor jurisdiccional", apunta. JJpD insiste en que "las imputaciones que arbitraria e intencionadamente" se dirigen contra el TC "no tendrán más resultado que generar recelo y desafecto en la ciudadanía respecto sus instituciones y del Estado de Derecho que la ampara". "Es fundamental que los representantes políticos muestren moderación y coherencia en el respeto a las instituciones, pues el Tribunal Constitucional es el garante leal de nuestra Constitución y de los derechos fundamentales de la ciudadanía", subraya. Sobre este extremo, la asociación recuerda que la crítica a las resoluciones judiciales es "plenamente legítima". Pero incide en que lo "criticable" son las sentencias, "no el tribunal que las dicta". A su juicio, "una crítica que socava aspectos fundamentales para un tribunal, como su imparcialidad o independencia, además de no responder a más realidad que la subjetiva opinión de quien ve sus particulares intereses frustrados, sólo aporta deslegitimación a una función que resulta crucial en el Estado de Derecho".

